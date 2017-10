Bauer sucht Frau-Gerald packt über seine Ex-Freundin aus

Der smarte jung-Bauer Gerald aus Namibia ist bei der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach der großen Liebe. Nicht nur seine Kandidatinnen sind von dem 31-Jährigen begeistert. Auch die Zuschauer sind sich einig: Gerald ist der attraktivste Bauer seit langem. Aber warum ist der smarte Bauer Single? In einem Interview mit InTouch-Online verriet Gerald nun, wie es mit der Liebe in der Vergangenheit aussah und wie seine Ex-Freundin seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" miterlebt.

Das sagt Gerald über seine Ex-Freundin

Mit der Liebe scheint es bei Bauer Gerald in Namibia nicht so richtig funktioniert zu haben. Wie er bereits berichtete, lag sein Fokus in den vergangenen Jahren hauptsächlich auf Motorrädern und beim Feiern. Eine Ex-Freundin gab es trotzdem. Für sechs Monate waren sie ein Paar. Momentan hat er zu ihr allerdings keinen richtigen Kontakt. Auf die Frage, ob seine Ex seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" mitverfolgt und wie sie zueinander stehen sagt er: "Keine Ahnung. Meine letzte Beziehung dauerte sechs Monate. Und ich habe aktuell keinen so richtigen Kontakt zu ihr. Ich weiß gar nicht so genau wo sie lebt und ob sie da „RTL“ empfangen kann. Ich würde eher sagen, nein." Nachrichten, über die sich die Anna und Christine gefreut haben müssen.

"Bauer sucht Frau"-Drama: Kandidat gestorben

Das sagen die Eltern von Bauer Gerald

Nach Geralds Aussagen zu urteilen, kann keine eifersüchtige Ex-Freundin Anna und Christine in die Quere kommen. Aber was sagen die Eltern über die Auserwählten ihres Sohnes? Auf die Frage, ob Geralds Eltern mit seiner Wahl beim „Bauer sucht Frau“-Hoffest zufrieden waren antwortete er: "Meine Eltern waren sehr beeindruckt von Beiden. Beide haben ihnen sehr gut gefallen. Sie haben sich alle untereinander sehr gut verstanden. Anna und Christine sind ja auch wirklich beide tolle Frauen. Da gab es keinen Zickenkrieg oder ähnliches. Wir hatten alle eine sehr schöne Zeit." Vielversprechende Aussichten für den Bauern und seine Herzdamen. Sie haben also freie Fahrt bei der Eroberung um Gerald. Wer das Rennen um sein Herz gewinnt, wird sich zeigen. Alle die es mitverfolgen möchten, sollten heute Abend um 20:15 bei "Bauer sucht Frau" auf "RTL" einschalten. Dann wird sich zeigen, für wen sich Gerald entscheidet. Anna oder Christine?