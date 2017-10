Bauer sucht Frau-Gerald: Wird er der nächste Bachelor?

Bauer Gerald ist momentan bei der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" zu sehen. Viele Fans fragen sich jedoch: Warum hat sich der smarte Gerald nicht für die Kuppel-Show "Der Bachelor" beworben? Das Aussehen stimmt zumindest. Und auch sein Background könnte besser nicht sein. Er ist der Bauer der Superlative: Die meisten Bewerbungen, den größten Hof, die weiteste Anreise und noch vieles mehr. In einem Interview mit InTouch-Online verrät Gerald nun, was er von der Idee hält der nächste "Bachelor"-Kandidat zu werden. Oder wird die nächste Station für Gerald etwa das "Dschungelcamp"?

Gerald als der "Bachelor"

Bauer Gerald sorgt momentan in den Medien für ordentlich Gesprächsstoff. Neben seinem Aussehen und seiner Herkunft, wird Bauer Gerald vor allem wegen seiner charmanten Art als potenzieller "Bachelor"-Kandidat betrachtet. Wäre eine Teilnahme bei der "RTL-Show" für den Bauern eine Alternative, falls es bei "Bauer sucht Frau" mit er großen Liebe nicht klappt? Auf die Frage, ob Gerald eine Teilnahme bei der "Bachelor" in Erwägung ziehen würde antwortet er: "Beim 'Bachelor' will und würde ich definitiv nicht mitmachen wollen. Ich möchte eine Frau finden und mit ihr eine Zukunft aufbauen. Von daher ist die Suche nach einer Partnerin bei 'Bauer sucht Frau' doch sehr viel erfolgsversprechender." Klare Worte, die alle Spekulationen auf Gerald als "Bachelor" definitiv ausschließen.

Bauer sucht Frau: Erstmals ist mit Gerald ein Bauer aus Afrika dabei

Geht Gerald ins Dschungelcamp?

Bei "RTL" ist es nicht ungewöhnlich, dass Kandidaten einer Show in weiteren Formaten zu sehen sind. Gerald schließt eine Teilnahme bei der "Bachelor" kategorisch aus. Aber was ist mit dem „Dschungelcamp“? In Namibia ist Gerald die Wildnis bereits gewohnt, ist der australische Dschungel eine Option für den smarten Bauern? Auf die Frage, ob Gerald Interesse an einer Teilnahme beim "Dschungelcamp" hätte, antwortete er: Ich bin froh und stolz ein Farmer zu sein. Ich liebe das, was ich mache. Ich bin nicht bei „Bauer sucht Frau“ dabei, um einen Fuß in die Medien zu kriegen. Das wäre bestimmt eine Interessante Erfahrung, aber bewerben würde ich mit nicht."

Seine Teilnahme beschreibt Gerald als interessante Erfahrung

Obwohl Gerald das "Dschungelcamp" als interessante Erfahrung beschreibt, scheint es nicht reizvoll genug für ihn zu sein. Ihm scheint seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" zu genügen. So beschreibt er diese, als eine super Interessante Erfahrung. Ob es sich Gerald vielleicht doch nochmal anders überlegt und in die "Bachelor"-Villa oder den Dschungel ziehen wird? Wir können gespannt sein. Erstmal können heute Abend allerdings die neusten Entwicklungen in Bauer Geralds Liebesleben mitverfolgt werden. Diese sind um 20:15 bei "Bauer sucht Frau" auf "RTL" zu sehen.