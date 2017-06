Bauer sucht Frau-Ikone Schäfer Heinrich wird Werbestar!

Es geht bergauf! „Bauer sucht Frau“-Urgestein Schäfer Heinrich hat nicht unbedingt immer nur Glück im Leben. Gesundheitliche Probleme, die falschen Frauen und finanzielle Sorgen machen Heinrich das Leben oft schwer. Auch wenn er mit Auftritten auf Mallorca ordentlich was dazuverdient, seine Schafe fressen ihm manchmal fast die Haare vom Kopf. Doch nun hat der Landwirt einen richtig lukrativen Deal an Land gezogen. Schäfer Heinrich wird jetzt Werbestar. Und das verdankt er nur seinen Schafen, wie Heinrich „Bild“ gegenüber erklärt hat. Und natürlich auch dem Zufall.

Schäfer Heinrich: Nutzt Juana Princess ihn nur aus?

Schäfer Heinrich ist seinen Schafen dankbar

Bei einem Aufenthalt in einem Hotel erblickte Schäfer Heinrich ein Plakat, auf dem ein Schaf zu sehen war. Prompt wurde der gewiefte Geschäftsmann in dem Schäfer wach und er schritt umgehend ins Büro des Hotel-Managers. Der Manager wurde sofort tätig und leitete Fotos des Berufsschäfers an die Zentrale weiter. Und siehe da, Schäfer Heinrich wird das neue Werbegesicht für „B & B“-Hotels. Heinrich bekommt sogar einen eigenen TV-Spot. Und die Gage im sechsstelligen Bereich dürfte ihm finanziell auch sehr gut tun. Der „Bauer sucht Frau“-Star ist selig: „Mein Hof ist damit für die nächsten Monate gerettet. Ich bin meinen Schafen so unendlich dankbar.“ Vielleicht klappt es ja bald auch noch mit der ganz großen Liebe.