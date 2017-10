Bauer sucht Frau 2017: Die erste Kandidatin geht!

Das ging ja schnell! Bei „Bauer sucht Frau“ macht die erste Kandidaten einen überraschenden Abgang.

Zwischen Herbert und Claudia ist schon wieder alles vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Der Landwirt hat sie zur Hofwoche in Ostfriesland begrüßt und zwischen den beiden hat es ziemlich gefunkt. Nun ist aber schon wieder alles vorbei!

Kandidatin Claudia ist überraschend geflüchtet, wie die „Bild“-Zeitung berichtet – und der Grund ist krass! Die 44-Jährige war darüber schockiert, wie Herbert lebt. Und sogar das Gästezimmer würde wie ein Misthaufen stinken.

Schock für Herbert

„Es hat mich sehr schockiert, wie man da so leben kann“, sagt Claudia. Und was meint Herbert dazu? „Der Hof ist von 1925. Vor der Show habe ich extra noch um die 1000 Euro ausgegeben – den Treppenaufgang neu gemacht, Gardinen gekauft“, so der Landwirt in der „Bild“. Und weiter: „Der Hof ist 92 Jahre alt. Das ist der Grund, warum ich fünf Jahre keine Freundin hatte.“ Nach nur einer Nacht ist Claudia wieder abgereist. „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL immer montags um 20:15 Uhr.