"Bauer sucht Frau"-Nadine: Auf diesem Weg verlor sie 87 Kilo

In der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" verliebte sich Nadine in Bauer Bernhard und scheint überglücklich zu sein. Das Glück ist für Nadine allerdings nicht selbstverständlich. Vor der Sendung hatte sie, auf Grund ihrer Vergangenheit, große Angst von Bernhard zurück gestoßen zu werden. Der Grund: Noch vor acht Jahren wog die heute 41-Jährige knapp 168 Kilo bei einer Körpergröße von 166 cm.

"Bauer sucht Frau"-Nadine verlor ihr Gewicht durch mehrere Operationen

Wie Nadine gegenüber "Bild" mitteilte, musste sich sie sich in der Vergangenheit mehreren Operationen unterziehen. Sie wollte, dass sich was ändert. So sagt sie: "Ich wuss­te, wenn ich nicht ernst­haf­te Schä­den be­kom­men will, muss ich was tun." Sie fühlte sich in Konfektionsgröße 58 nicht mehr wohl und reichte einen Antrag für einen Magenbypass ein. Mit Erfolg. Die Krankenkasse genehmigte ihr den Eingriff und es hieß für Nadine "abspecken". In nur sechs Jahren musste Nadine acht Operationen über sich ergehen lassen. Dank eines Magenbandes, Magenrings und einer Schlauchmagenbildung verlor sie schließlich 87 Kilo.

"Bauer sucht Frau"-Nadine wiegt heute nur noch 78 Kilo

Durch den krassen Gewichtsverlust musste Nadine ebenfalls einige Schönheitsoperationen durchführen lassen. Neben einer Bauchdeckenstraffung, wurden ihre Beine gestrafft und ihre Brüste wieder in Form gebracht. Heute wiegt Nadine knapp 78 Kilo. Vor der "Bauer sucht Frau"-Teilnahme hatte sie trotzdem Angst. Ihr Selbstbewusst ist durch ihre Vergangenheit stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. So sagt sie: "Die Nar­ben sieht man noch stark. Anfangs hatte ich Angst, mich vor Benny nackt zu zei­gen." Die neusten Bilder des Paares zeigen allerdings: Ihre Angst war vollkommen unbegründet.