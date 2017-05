Bauer sucht Frau-Narumol: Wie viele Schicksalsschläge verkraftet sie?

In den letzten Jahren musste Narumol so viel ertragen! Der Bauer sucht Frau-Star geht trotz harter Zeiten immer noch mit einem Lächeln durchs Leben. Doch wie lange hält die 51-Jährige die schlimmen Schicksalsschläge noch aus?

Ihr Leben war nicht immer einfach. Vor rund einem Jahr musste die quirlige Thailänderin aufgrund von Anzeichen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus. Die Arbeit als Landwirtin stresst sie und ihren Mann Josef extrem.



"Das Leben auf einem Bauernhof ist ein harter Job, kein leichter Job“, verriet Narumol vor kurzem. Sie wünsche sich, bald in den Ruhestand gehen zu können. Auch der schlimme Autounfall, der Josef und Tochter Jorafina fast das Leben kostete, versetzte die lebensfrohe Frau in Angst und Schrecken.

Narumol: Sie hat drei Babys verloren!

Nicht die einzigen Schicksalsschläge, die Narumol in ihrem Leben bisher verkraften musste. Gegenüber "Das neue Blatt" gestand die Bäuerin Anfang des Jahres: "In der zehnten Schwangerschaftswoche gab es einen riesigen Schock. Mein Körper hat sich plötzlich gewehrt. Es kam zur Katastrophe."



"In meinem Buch habe ich geschrieben, dass ich Zwillinge verloren habe. Das Grausame ist: Es waren Drillinge. Ich hatte ja Hormone genommen und erwartete Vierlinge. Und in ein paar Sekunden hatte ich drei Babys verloren.“ Was für ein Schock für die Mutter!

Narumols Tochter Jenny schämte sich für sie!

Die traurigen Zeiten im Leben des TV-Stars wollen aber einfach nicht enden. Jetzt muss Narumol auch noch mit harten Aussagen ihrer Tochter Jenny zurechtkommen. In der Schulzeit schämte sich die 18-Jährige laut einem RTL-Interview für ihre Mutter und verheimlichte sie sogar!

"Das ist schon unangenehm, weil man nie irgendwo hingehen kann, ohne dass irgendjemand an einem zerrt. Man will ja auch gern mal irgendwo hingehen, ohne gestört zu werden“, erklärte Narumols Tochter. Heute ist das Verhältnis zwischen den beiden super eng und Jenny und Freund Michael verbringen viel Zeit mit Narumol, Josef und Jorafina.

Ihrer Familie ist es zu verdanken, dass die Kult-Landwirtin an den schweren Zeiten in ihrem Leben nicht zerbricht. Mit ihr hat Narumol trotz schlimmer Schicksalsschläge das große Glück gefunden!