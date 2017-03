"Bauer sucht Frau": Verliert Norbert seinen Hof?

Bei „Bauer sucht Frau“ hat Norbert im Jahr 2011 die große Liebe gefunden. Nun muss der Landwirt einen herben Schicksalsschlag verkraften, denn er könnte möglicherweise seinen Hof verlieren.

Der 51-Jährige hat gerade ziemlich großen Ärger mit dem Veterinäramt. „Das Amt wollte meinen Hof an einem Tag kontrollieren, an dem ich aber nicht da war. Das hatte ich dem Arzt auch so mitgeteilt. Aber er ist offenbar trotzdem erschienen und behauptete danach, dass ich da gewesen sei, ihn aber nicht reinlassen wollte“, sagt Norbert in der „Bild“-Zeitung.

"Das Amt will mir Subventionen streichen. Das ist doch Schikane! Seit vier Jahren bekomme ich schon kein Geld, weil ich immer wieder aufgefordert wurde, etwas nachzubessern. Jetzt war wirklich alles in Ordnung und nun soll ich schon wieder kein Geld bekommen", so der wütende Landwirt.

Mit seinem Hof hat Norbert schon einiges durchgemacht. Im Jahr 2016 hätte er beinahe seine Existenz verloren, nachdem sein Hof beinahe abgefackelt wäre. Glücklicherweise sind dabei keine Personen zu Schaden gekommen und der Hof konnte auch gerettet werden.