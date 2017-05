Bea Ã…kerlund: Die Stylistin von Beyonce designt jetzt fÃ¼r Ikea

© "obs/IKEA Deutschland GmbH & Co. KG/Inter IKEA Systems B.V. 2017"

Ein Design-Stück von Beyonces Stylistin im eigenen Wohnzimmer?! Kannst du haben! Und zwar ganz einfach: Denn die Stylistin Bea Åkerlund designt jetzt für Ikea!

Bea Åkerlund hat mit BEeyonce, Madonna und Lady Gaga gearbeitet

Eigentlich ist Bea Åkerlund als Stylistin tätig und hat für Größen wie Beyonce, Madonna oder Lady Gaga gearbeitet! Jetzt hat sich Ikea das Talent geschnappt und mit ihr die Kollektion OMEDELBAR entworfen. Das Möbelhaus wollte wissen, wie sich die jahrzehnte lange Erfahrung in Hollywood auf die Kollektion ihrer Einrichtugsdeko auswirkt. Und das Ergenbis kann sich sehen lassen! Die Stücke Bea Åkerlund sind außergewöhnlich und verspielt.

"Mit der Kollektion OMEDELBAR wollen wir die Individualität feiern und besonders jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit auszudrücken. Bea ist da ein tolles Vorbild. Sie beweist, wie weit man mit harter Arbeit und der festen Überzeugung, dass nichts unmöglich ist, kommen kann. Es macht Spaß, sich zu verkleiden - genauso sollte es mit dem Einrichten sein. Wie Accessoires in der Mode können schon ein paar Statement-Stücke die gesamte Einrichtung aufwerten. Die Kollektion bietet einen kleinen Einblick in Beas Welt - und die ist ziemlich spannend", sagt Creative Leader bei IKEA of Sweden Karin Gustavsson.

Beyonce's Stylistin Bea Åkerlund freut sich riesig

Bea Åkerlund ist super happy mit der Kollektion. "Für mich ist ein Traum wahr geworden: Durch die Zusammenarbeit mit IKEA und der Kreation einer gemeinsamen Kollektion habe ich die einmalige Chance, meine Vision mit der ganzen Welt zu teilen. Die Möglichkeit Produkte zu entwickeln, die für jedermann zugänglich sind, ist etwas ganz Besonderes für mich", so Bea Åkerlund.

Ab Frühjahr 2018 ist die Kollektion bei Ikea erhältlich!