Beate Fischer: Emotionale Worte für Mama Irene

Der Schock sitzt immer noch tief: Plötzlich und unerwartet verstarb letzte Woche "Schwiegertochter gesucht"-Star Irene Fischer im Alter von nur 64 Jahren. Am Dienstag verabschiedeten sich Familie und Freunde in einer bewegenden Zeremonie von der Verstorbenen.

Nun kam auch heraus, welche letzen Worte Beate ihrer Mutter mit auf den Weg gegeben hat. Über den Pfarrer ließ sie verkünden: "Ich als Tochter kann nur sagen, dass ich bei ihr immer ein offenes Ohr gefunden habe und sie mir in allen Lebenslagen immer beigestanden ist und ich immer mit meinen Problemen und Anliegen zu ihr kommen konnte. "

Irene und Beate konnten ihren Streit noch beilegen

Obwohl sich die beiden im TV zuletzt gezofft hatten und Beate sogar damit drohte, auszuziehen, konnten sie ihren Streit am Ende offenbar doch beilegen. Dass Irene und Beate trotz kleinerer Zankereien ein Herz und eine Seele waren, haben sie im TV schließlich acht Jahre lang bewiesen. Umso größer dürfte Beates Trauer um ihre geliebte Mutter sein. Zum Glück hat sie in dieser schweren Zeit Papa Gerd an ihrer Seite.