Beatrice Egli: Im Babyglück!

Sie strahlte über das ganze Gesicht, wie immer: Als Beatrice Egli am 8. Januar die smago! Verleihung in Berlin besuchte, war die Laune der Blondine mal wieder top. Aber so kennen und lieben ihre Fans sie ja auch. Doch es war nicht nur der Preis den sie gewonnen hatte, der sie zum strahlen brachte: Beatrice war total im Babyglück!

Beatrice Egli ist Tante geworden

Doch die Sängerin ist nicht selbst überraschend Mama geworden oder schwanger. Beatrice Egli ist zum zweiten Mal Tante geworden! Strahlend erzählte sie: "Mir geht es wunderbar, sieht man mir das nicht an, wie glücklich ich bin? Ich bin seit zwei Tagen zweifache Tante und Patentante. Alexander ist am 6. Januar gesund und glücklich zur Welt gekommen. Und ich sag's euch: Nach der Verleihung gehe ich direkt nach Hause, denn ich muss ihn unbedingt in den Arm nehmen."

Beatrice Egli hat bereits den kleinen Neffen Rafael. Ihr Bruder Marcel ist im vergangenen Jahr Papa geworden. Jetzt ist sie stolze zweifach Tante. Doch wann es für Beatrice Egli mit eigenem Nachwuchs soweit ist? Dazu schwiegt die hübsche Blondine...