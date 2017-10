Beatrice Egli: Wem sie nun ihr Herz schenkt

Beatrice Egli ist schon seit 2014 Single. Seit der Trennung von Reto konnte einfach kein Mann mehr ihr Herz erobern. Doch warum eigentlich?

Die 29-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihren Traummann sucht. Sie singt romantische Liebeslieder, zeigt sich gerne sexy und verführerisch. Die Schweizerin lässt ihren Charme spielen und wickelt damit sicherlich so manchen Mann um den Finger. Doch für die ganz große Liebe hat es bisher einfach nicht gereicht.

Vielleicht verschreckt Beatrice potentielle Partner mit ihrer quirligen und verrückten Art. „Ich bin ein sehr aufgedrehter Mensch“, gibt sie zu. „Ich hatte eine Sommerpause, das war gut! Ich bin jetzt wieder energiegeladen“, sagt sie und lacht verschmitzt. Verdächtig! Ihr Verhalten, ihr Dauergrinsen werfen die Frage auf: Mit wem hat sie wohl ihre Auszeit verbracht?

So oder so gibt sie die Hoffnung nicht auf und sucht weiterhin fleißig nach ihrem Mr. Right. Bis es soweit ist, verbringt sie ihre Zeit allerdings mit zwei ganz besonderen Jungs: Ihren süßen Neffen Alexander und Rafael. „Ich liebe es, Tante zu sein“, schwärmt sie von den Kindern ihrer Brüder, die ihr Herz sofort im Sturm erobert haben.