Beatrice Egli zeigt ihren Sixpack!

Wow, Beatrice Egli wird immer schlanker! Erst vor wenigen Wochen zeigte sich die Sängerin knackig bei Facebook und Co. Und seit dem scheinen noch mehr Pfunde gepurzelt zu sein. Jetzt präsentiert sie super stolz ihren extrem flachen Bauch! Doch ihre Fans sind wenig begeistert...

Beatrice Egli: Fans vermissen ihre Kurven

Beatrice Egli ist in letzter Zeit ziemlich sportlich unterwegs. Auch auf dem neusten Foto zeigt sie sich nach dem Training - verschwitzt und mit hartem Sixpack. Die Zeit der Kurven scheint vorbei zu sein. Doch das vermissen ihre Fans. Sie zeigen sich in den Kommentaren enttäuscht! "Für meinen Geschmack schon viel zu dünn. Die weiblichen Rundungen waren bis jetzt am Erfolg nicht unbeteiligt. Eine schlanke Helene Fischer reicht in der Schlagerwelt" oder "Beatrice mach bitte nicht den Fehler den anderen Dünnen nachzueifern...so wie Du warst, warst Du hübsch, laß´Dir nichts anderes sagen....Entschuldigung, aber jetzt bist Du zu dünn, Du siehst so hager aus...", sorgen sie sich bei dem Anblick.

Der Schweiß rollt - das Training ist hart!! Nächste Woche stelle ich mich einer neuen sportlichen Herausforderung und bis dahin gebe ich noch alles!!! Kann Euch bald verraten was es wird Eure Beatrice Posted by Beatrice Egli on Freitag, 16. Juni 2017

Beatrice Egli strahlt weiterhin!

Doch wirklich sorgen müssen sich die Fans nicht um Beatrice Egli! Denn auch wenn die Pfunde purzeln - ihr Strahlen ist geblieben. Und außerdem erklärte sie erst vor einem Jahr: "Es gibt Phasen, da esse ich sehr viele und Phasen, da habe ich einfach keinen Hunger. Jetzt kommt der Sommer, da hat man eher mal Lust auf Salat und im Winter ist es eben Fondue oder Raclette. Ich esse schon immer das, auf was ich Lust habe und seitdem ich so lebe, bin ich auch immer gleich schwer und bin glücklich. Ich kann das nur jedem empfehlen und der wichtigste Zeiger auf der Waage ist der Wohlfühlzeiger." Also kein Grund zur Sorge...