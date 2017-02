Beatrice Egli zeigt sich komplett nackt im neuen Video!

Ui, so heiß sieht man Beatrice Egli selten. Die DSDS-Gewinnerin aus dem Jahr 2013 ist in ihrem aktuellen Video zu dem Song „Federleicht“ komplett nackt. Aber natürlich ist die Schlagerprinzessin nicht komplett zu sehen, „gefährliche“ Bereiche werden nicht gezeigt. Sie selbst erklärt RTL gegenüber: „Natürlich denkt jeder: ‚Oh, was sieht man? Ja, man sieht was!‘ Und dann merkt man, dass man halt eben doch nichts sieht. Also wenn man mich im Bikini am Strand sieht, sieht man eigentlich mehr.“ Und trotzdem hätte es richtig Ärger geben können, denn das freizügige Video wurde in Dubai gedreht. Da sind die Sitten etwas strenger: „Wenn man so sinnliche Bilder dreht, die natürlich trotzdem nichts zeigen, muss man in einem Land, wo andere Regeln gelten, schon sagen, dass es knapp an der Grenze war.“

Beatrice Egli sieht sich selbst als Vorbild

Es ging aber gut aus, lediglich ein paar Kamele kamen vorbei und beobachteten, wie sich die hübsche Beatrice Egli leicht bekleidet auf dem Bett wälzte. Die Polizei hat von dem heißen Videodreh zum Glück nichts mitbekommen, sonst hätten sie Beatrice Egli möglicherweise verhaftet wegen sexy. Denn in arabischen Ländern drohen für zu viel Freizügigkeit hohe Strafen, Glück gehabt. Dabei will Beatrice Egli mit ihrem Clip Frauen Mut machen. Man braucht keine Size Zero, um seinen Körper zu zeigen. Die Sängerin sieht sich da als Vorbild: „Nicht nur für Frauen, generell für Menschen. Sei wie du bist, denn so bist du gut! Mit allen Facetten, die du mit dir bringst. Perfekt ist, wenn du dich gut und wohl fühlst.“