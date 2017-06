Na, das kann sich doch wirklich sehen lassen! Um Pietro Lombardi dazu zu ermutigen, das Haus öfter mal ohne seine Kopfbedeckung zu verlassen, postete Oliver Pocher einen Schnappschuss des Sängers auf seiner Facebook-Seite.

"Kann ich bitte mal ein LIKE für Pietro OHNE Cap bekommen?", schreibt der Komiker zu dem Foto, für das er inzwischen schon fast 6.000 Likes bekommen hat. Obwohl Pietro sich in letzter Zeit manchmal ohne seine Mütze zeigte, scheint er sich mit ihr einfach immer noch wohler zu fühlen. Dabei steht ihm der „oben ohne“-Look hervorragend.

Auch seine Fans finden, dass seine neue Frisur sich durchaus sehen lassen kann. In der Vergangenheit ermutigten sie ihn immer wieder dazu, die Basecaps im Schrank zu lassen und sich an einem erwachseneren Look zu versuchen. Was Pietro wohl von einem dauerhaften Cap-Verbot hält?