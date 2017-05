Bei McDonalds gibt es jetzt auch morgens schon Burger!

Burger-Fans dürfen jubeln, denn mit dieser Neuerung erfüllt McDonalds seinen Gästen einen großen Wunsch. Schon bald gibt es Burger nicht mehr erst ab mittags, sondern den ganzen Tag!

Das Warten auf Cheeseburger und Co. hat also ein Ende. "So sind im Restaurant der Zukunft ab sofort ausgewählte Burger und ein Frühstücksprodukt den ganzen Tag erhältlich“, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Allerdings gibt es einen kleinen Wehmutstropfen, denn die Auswahl an Burgern ist begrenzt. Nur die Basic-Burger McDouble Chili Cheese, Veggieburger TS, Hamburger, Cheeseburger, Doppel-Cheeseburger, Chickenburger und Doppel-Chickenburger Honig-Senf wird es ab jetzt auch schon morgens geben.

McDonalds: McMuffin Bacon & Egg den ganzen Tag!

Wahre Burger-Fans dürften mit der revolutionären Veränderung aber nichts desto trotz zufrieden sein. Und es kommt noch besser! Denn noch eine Neuerung hat McDonalds für seine Kunden parat.



Auch der beliebte McMuffin Bacon & Egg gesellt sich zu den Klassikern und wird den ganzen Tag erhältlich sein. Bisher war der Muffin nur zum Frühstück in den Filialen erhältlich.

Restaurant der Zukunft: Burger bereits am Morgen und den Frühstücksklassiker McMuffin Bacon & Egg den ganzen Tag https://t.co/rDCpRtr7DR pic.twitter.com/JCoIWlXYY6 — McDonald's DE News (@McDonaldsDENews) 15. Mai 2017

Ob morgens nach dem Feiern oder als ungewöhnliche Frühstücks-Variante, McDonalds-Fans dürfen sich in Deutschland ab jetzt auf Burger satt freuen!