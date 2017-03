Diane Kruger und Norman Reedus beim Knutschen erwischt!

Die Gerüchteküche brodelte schon seit längerem, doch diese Fotos sprechen eine deutliche Sprache! Die Schauspieler Diane Kruger und Norman Reedus wurden jetzt in New York beim Knutschen und Händchen halten erwischt. Damit bestehen kaum noch Zweifel daran, dass die beiden tatäschlich ein Paar sind!



Seit Monaten schon wird darüber spekuliert, ob der deutsche Star nach dem Beziehungs-Aus mit Schauspieler Joshua Jackson mit dem "The Walking Dead"-Darsteller angebandelt hat. Eindeutige Fotos von den beiden und offizielle Statements gab es jedoch nie. Bis jetzt!

Norman Reedus and Diane Kruger standing on the streets of NYC, K-I-S-S-I-N-G. https://t.co/RllhRv0Ttw pic.twitter.com/jDBNDnPijO — E! News (@enews) 22. März 2017

Auf den neusten Paparazzi-Aufnahmen, die das Portal "E! News" veröffentlichte, wirken die beiden sehr veliebt und vertraut miteinander. Das Paar verbrachte einen entspannten Abend mit Freunden in einer Bar in New York und hatte sichtlich Spaß.

Norman Reedus und Diane Kruger lernten sich am Filmset kennen

Norman Reedus und Diane Kruger kennen sich schon länger, denn die beiden standen 2015 gemeinsam für den Film "Sky" vor der Kamera. Damals war die 40-Jährige allerdings noch mit Langzeitfreund Joshua Jackson zusammen.



Seit den Dreharbeiten verbrachten die beiden auch privat viel Zeit miteinander und wurden immer wieder auch bei offiziellen Anlässen zusammen gesehen. Im Dezember besuchte Diane Kruger eine Ausstellung von Norman Reedus in Paris. Und auch bei der Eröffnung einer neuen Fotoausstellung des Schauspielers in Barcelona soll die Deutsche dabei gewesen sein.



Immer wieder dementierten den Hollywood-Stars nahestehende Quellen die Beziehung der beiden und erklärten, die Schauspieler seien nur gute Freunde. Die neusten Schnappschüsse sagen jetzt aber mehr als tausend Worte! Hollywood darf sich wohl über ein neues, lässiges Liebespaar freuen!