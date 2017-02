Bella Hadid trauert ihrem Ex The Weeknd hinterher

Eine Trennung ist nie leicht und wenn diese dann auch noch in aller Öffentlichkeit ausgetragen wird, wird sie umso schwerer. Umso überraschender war die Professionalität, die Bella Hadid und ihr Ex-Freund The Weeknd nur wenige Wochen nach dem Liebes-Aus an den Tag legten. Sie standen sogar gemeinsam auf dem berühmten ‚Victoria’s Secret’-Laufsteg während Millionen von Augenpaaren auf sie gerichtet waren. Keine Spur von bösem Blut oder Trauer war in ihren Augen zu sehen!

Nur kurze Zeit später stellte sich sogar heraus, dass The Weeknd bereits wieder neu verliebt ist. Der Sänger datet derzeit Selena Gomez und die Zwei waren schon im gemeinsamen Liebesurlaub in Italien. Doch wie es aussieht hat nur er die Trennung so gut verkraftet. In Bella sieht es nämlich noch ganz anders aus, wie sie nun im Interview mit der ‚Teen Vogue’ gesteht.

Sie waren eineinhalb Jahre ein Paar WENN.com

„Es war meine erste Trennung, und so öffentlich. Als Außenstehender könnte man denken, ich hätte das gut verkraftet. Aber es liegt dir immer schwer auf dem Herzen. Es wird lange wehtun“, gibt Bella traurig zu. Ihren Ex schon jetzt mit einer Anderen zu sehen, macht es wohl nicht unbedingt leichter für sie. Dennoch versucht sie erwachsen mit der Situation umzugehen und wünscht The Weeknd nichts Böses.

„Manchmal willst du einfach nur traurig darüber sein oder dich anders verhalten, doch am Ende des Tages möchtest du dann doch keine Brücken einreißen, an denen du so lange gebaut hast. Ich werde ihn immer respektieren und lieben“, erklärt sie. Der Respekt, dem sie ihrem Ex weiterhin zollt, beruht offenbar aber nicht so ganz auf Gegenseitigkeit. Sich so kurz nach der Trennung in aller Öffentlichkeit mit Selena zu vergnügen ist jedenfalls nicht sonderlich respektvoll Bellas Gefühlen gegenüber...