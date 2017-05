Bella Thorne & Gregg Sulkin: Liebescomeback?

Im August 2016 haben sich Bella Thorne und Gregg Sulkin offiziell nach einem Jahr Beziehung getrennt. Jetzt gehen sie wieder ganz öffentllich auf Schmusekurs! Bahnt sich da etwa ein Liebescomeback an?

Bella Thorne und Gregg Sulkin kuscheln an seinem Geburtstag!

Der Grund für die Wiedervereinigung des Ex(?)-Paares war der 25. Geburtstag des Schauspielers. Den feierten die beiden zusammen und kamen sich dabei ganz nah. Bei Instagram und in ihren Instagram Storys teilte Bella süße Schnappschüsse von sich und Gregg und richtete liebevolle Worte an ihren Ex. "Happy birthday Gregg!!!! Ich liebe dich! Du bist so ein wundervoller Mensch! Ich bin froh, dass wir durch dick und dünn gehen. Lass uns dich feiern, alter Mann", schreibt sie zu eine Bild, auf dem die beiden innig am Pool kuscheln. Gibt es da vielleicht mehr zu feiern als nur den Geburtstag?

Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne) am 29. Mai 2017 um 9:29 Uhr

Bella Thorne und Gregg Sulkin sind offiziell Single

Obwohl Bella Thorne vor wenigen Tagen beim Date mit Scott Disick gesehen wurde, sind sie und auch Gregg Sulkin offiziell Single. Ein Liebescomeback der beiden wäre somit definitiv nicht ausgeschlossen. Ob sie aber wirklich wieder ein Paar sind oder sich einfach auch nach der Trennung extrem gut verstehen, das bleibt ihr kleines Geheimnis...