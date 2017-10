Berlin: Exhibitionist erschreckt Grundschüler

Exhibitionisten-Schock in Berlin!

In mehreren Beziken der Hauptstadt leben Eltern und Kinder derzeit in Angst, weil ein Exhibitionist an Grundschulen sein Unwesen treibt.

Nachdem Vorfälle zunächst aus den Stadtteilen Spandau und Lichtenberg gemeldet wurden, entblößte sich jetzt ein Mann an einer Grundschule in Berlin-Hellersdorf.

Laut Berichten der Bild ereignete sich der erste Vorfall am 29. September in der großen Pause an der "bip Grundschule“, als mehrere Kinder neben dem Zaun einer angrenzenden Grünanlage spielten und ein Mann auf einem schwarzen Fahrrad angefahren kam.

Der Unbekannte, der als dicklich, untersetzt und zwischen 50 und 70 Jahre alt beschrieben wurde, habe den Kindern zunächst sein Geschlechtsteil gezeigt und dann ins Gebüsch gepinkelt. Alle Kinder rannten daraufhin davon.

Der Fahrradfahrer soll laut Aussagen einer Schülerin bereits öfter an dem Zaun gesichtet worden sein.

Direktorin Claudia Brünner alarmierte daraufhin die Polizei, die mit verstärkter Präsenz und Besuchen an der Schule reagierte.

Zudem soll am Zaun ein Sichtschutz angebracht werden, Kinder dürfen hier in Zukunft nicht mehr spielen.

Erst in den letzten Tagen häuften sich in Berlin Berichte von Kindern anderer Grundschulen, die von Unbekannten angesprochen oder sogar ins Auto eingeladen wurden.

Die Polizei rät, Kinder mit Mitschülern zur Schule laufen zu lassen, ihnen ein Handy mit Ortungsfunktion mitzugeben oder eine Trillerpfeife, um schnell Hilfe zu holen.