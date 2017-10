Berlin: Alexandra Hildebrandt erwartet mit 58 Jahren ihr siebtes Baby!

Heutzutage entscheiden sich immer mehr Frauen erst später Mutter zu werden. Und so ist es gar nicht so überraschend, wenn eine Frau mit Anfang 40 schwanger wird. Die Chefin des Mauermuseums am Checkpoint Charlie, Alexandra Hildebrandt, bekommt jetzt mit stolzen 58 Jahren ihr siebtes Kind!

Alexandra Hildebrandt: Fünf Kinder in fünf Jahren

Gegenüber "Bild" bestätigt Alexandra Hildebrandt: "Ja, ich bin wieder schwanger. Ich freue mich auf das siebte Kind wie auf alle anderen."

Die 58-Jährige hat bereits zwei erwachsene Kinder. Nun meldet sich der nächste Nachwuchs an - übrigens der fünfte in fünf Jahren! 2013 bekam Alexandra Hildebrandt Zwillinge, Elisabeth und Maximilian. 2014 kam Tochter Alexandra zur Welt und im Mai 2016 ihr Sohn Leopold. Im Januar oder Februar soll das Geschwisterchen kommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, will Alexandra noch nicht verraten.

Alexandra Hildebrandt: Chronische Bronchitis

Die Schwangerschaft ist für die 58-Jährige nicht ganz leicht. Sie hat seit Monaten mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. "Es ist schon anstrengend. Seit zwei Monaten habe ich eine chronische Bronchitis. Jetzt geht es mir aber wieder etwas besser", erklärt sie gegenüber "Bild".