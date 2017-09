Berlin: Rollstuhlfahrer sticht Mann nieder!

In Berlin ging ein Rollstuhlfahrer auf einen anderen Mann los und hat in niedergestochen!

Die unglaubliche Tat geschah auf einem Gehweg der Rosenthaler Straße. Offenbar haben die beiden Männer gestritten – worum es um den Streit ging, ist noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch: Der Rollstuhlfahrer hat auf den 57-Jährigen eingestochen.

Mit dem Messer hat er in den Oberkörper des Mannes eingestochen. Der Mann flüchtete nach der Tat. Kurz danach ist es der Polizei aber gelungen, den Rollstuhlfahrer festzunehmen. Das Opfer kam sofort in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige schwebte offenbar in Lebensgefahr, mittlerweile soll sich sein Zustand aber gebessert haben.