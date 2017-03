"Berlin - Tag & Nacht": Daniel ist aus dem Jenseits zurück!

Es war ein heftiger Schock für Miri bei „Berlin – Tag & Nacht“: Daniel ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Nach dem Tod ist Miri komplett abgestürzt. Sie hat ihr Kind zur Welt gebracht, aber liebt es nicht und hat es sogar in einer Babyklappe abgegeben. Sie leidet unter einer heftigen Depression und vermisst Daniel noch immer.

Nun ist ein überraschender Brief von Daniel aus dem Jenseits aufgetaucht! Daniel hatte vor seinem Tod für Miri noch eine Überraschung vorbereitet. Miri kann es nicht fassen und bricht zusammen. Wird sie das verkraften können? Und was hat Daniel ihr in dem Brief mitgeteilt? Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.