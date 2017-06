"Berlin - Tag & Nacht": Fabrizio steigt aus!

Fabrizio ist einer der beliebtesten Darsteller bei „Berlin – Tag & Nacht“ und ist einer der Urgesteine der Serie.

In den vergangenen Monaten war Fabrizio nicht mehr bei BTN zu sehen, da er sich in Italien aufhält und sich um seine kranke Mutter kümmert. Von dem Knast-Drama rund um Joe hat er daher kaum was mitbekommen.

Nun ist klar: Fabrizio wird offenbar nicht mehr zurückkommen und in Italien bleiben! Ein Insider hat nun gegenüber "kukksi" verraten, dass der beliebte Darsteller aus der Serie ausgestiegen sein soll. Für die Fans wäre das ein absoluter Schock! Fabrizio hat in den letzten Jahren die WG ordentlich aufgemischt – besonders mit seiner Ex-Freundin Alessia ging es immer wieder turbulent her.

Dass Fernando Dela Vaga aka Fabrizio ausgestiegen ist, vermuteten bereits schon die Fans in den vergangenen Wochen. Weshalb er „Berlin – Tag & Nacht“ verlassen hat, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass ihn die Zuschauer sehr vermissen werden.