"Berlin - Tag & Nacht": Joe wird freigesprochen!

Es war ein großes Drama bei "Berlin - Tag & Nacht": Über mehrere Wochen saß Joe in Untersuchungshaft, weil er Adam umgebracht haben soll.

Hat Joe wirklich Adam umgebracht? Das Urteil im Prozess ist jetzt endlich gefallen - und es hat sich herausgestellt, dass Joe NICHT der Mörder von Adam ist. Marek hat zugegeben, den Ex-Freund von Jenny umgebracht zu haben.

Joe konnte es selber kaum fassen, da er schon glaubte, lange in den Knast gehen zu müssen. Er ist total erleichtert und auch seine Freunde freuen sich riesig, dass der WG-Papa wieder in Freiheit ist. Nach dem Prozess gab es eine große Party in der WG.

Alina hatte ihre Aussage beim Prozess, dass Joe ihr gegenüber angedroht hat, Adam umbringen zu wollen, übrigens zurückgezogen. Marek wurde direkt nach dem Prozess festgenommen. Wie es weitergeht, zeigt RTL II immer um 19 Uhr bei "Berlin - Tag & Nacht".