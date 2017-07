BTN: Malte kommt zurück!

Malte hat bei "Berlin - Tag & Nacht" kürzlich für einen Eklat gesorgt und die "Schnitte" von Paula total runiert. Danach hat er vorerst Berlin den Rücken gekehrt - nun taucht er aber überraschend wieder auf!

Malte kommt plötzlich wieder in den Kiez zurück. "Ich will zurück nach Berlin und einfach auch zurück zu dir! Sorry, dass ich jetzt hier einfach so auftauche, aber ich habe dich vermisst", erklärt er seinem Bruder Jannes.

Jannes macht Malte klar, dass er sich bei Paula entschuldigen soll. Sie wird ganz sicher nicht von seiner Rückkehr begeistert sein - was Paula wohl sagen wird, wenn Malte plötzlich bei ihr wieder aufkreuzt? Schließlich hat er ihre komplette Existenz zerstört. Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei "Berlin - Tag & Nacht".