"Berlin - Tag & Nacht": Muss Peggy ins Gefängnis?

Noch immer wird Theo bei „Berlin – Tag & Nacht“ vermisst. Nachdem ihm Peggy eine Flasche über den Kopf zerschmettert hat, ist er ins Wasser gestürzt und seitdem verschwunden.

Peggy, aber auch Jannes und Malte, machen sich große Sorgen, ob er überhaupt noch lebt. Denn das Wasser ist in dieser Jahreszeit extrem kalt und auch die Polizei konnte Theo bisher nicht finden. Peggy macht sich große Vorwürfe.

Peggy drohen nun ernsthafte Konsequenzen: Sie hat einen Anruf von der Polizei bekommen und muss zu einer Vernehmung. Sogar von einem Haftbefehl war bei dem Gespräch die Rede! Muss nun Peggy tatsächlich in den Knast? Das ganze Drama zeigt RTL II heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

20. Dezember 2016

Liebes-Comeback bei Miri und Daniel?

Daniel und Miri haben sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ getrennt. Nun könnte es aber ein überraschendes Liebes-Comeback bei den beiden geben!

Miri hatte vorgetäuscht, dass Daniel der Vater ihres Kindes ist. Doch dann ist die fiese Lüge plötzlich aufgeflogen und Daniel beendete sofort die Beziehung. Seitdem will Daniel nichts mehr mit ihr zu tun haben.

In den vergangenen Tagen haben sich dann Miri und Daniel doch wieder getroffen. Und nun scheinen sich die beiden wieder anzunähern! Zwar kommt es zum Streit zwischen den beiden, aber Daniel fragt sich, ob er nicht doch Gefühle für sie hat. Gibt es nun wirklich ein Liebes-Comeback bei Daniel und Miri? Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

15. Dezember 2016

Peggy und Joe haben eine heiße Affäre

Peggy und Joe waren bei „Berlin – Tag & Nacht“ lange ein Paar, dann sehr zerstritten und nun gibt es ein überraschendes Liebes-Comeback.

Zwischen Peggy und Joe lief es überhaupt nicht gut. Nach dem Liebes-Aus mit Theo hat es zwischen Peggy und Joe wieder gefunkt! Die beiden haben eine heiße Affäre – und das, obwohl sie eigentlich noch immer verheiratet sind.

Die beiden wollen ihr Techtelmechtel derzeit vor allen anderen geheim halten. Immer wieder trafen sich Peggy und Joe heimlich zum Liebesspiel. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Affäre auffliegen wird… Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

15. Dezember 2016

Steigt Jannes aus der Serie aus?

Droht bei „Berlin – Tag & Nacht“ der nächste Ausstieg? Jannes will nach dem Drama mit seinem Bruder Malte die Stadt verlassen.

Das Verhältnis zwischen Malte und Jannes ist total zerrüttet. Nachdem Jannes was mit Aylin hatte, will Malte mit seinem Bruder nichts mehr zu tun haben.

Jannes wollte sich zwar nochmal mit Malte aussprechen, aber das hat nichts gebracht. Jetzt hält ihn nichts mehr in Berlin und will wieder nach Hamburg zurückkehren. Das würde gleichzeitig auch sein Serien-Aus bedeuten! Wird Jannes wirklich bei „Berlin – Tag & Nacht“ aussteigen? Das zeigt RTL II täglich um 19 Uhr.

09. Dezember 2016

Verlässt Malte jetzt Berlin?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist die Situation total eskaliert: nachdem Malte erfahren hat, dass sein Bruder Jannes und seine Ex Aylin was miteinander hatten, wollte er sich das Leben nehmen und sich von einem Hochhaus stürzen.

Das hat er zwar letztendlich nicht gemacht, aber das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder ist total zerrüttet. Und auch mit seinem Vater Theo will er nichts mehr zu tun haben!

Seine Mutter hat auch erfahren, was passiert ist. Sie will ihren Sohn Malte wieder mit nach Münster nehmen. Wird er nach den tragischen Ereignissen jetzt wirklich Berlin verlassen und damit die Soap verlassen? Das ganze Drama zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

06. Dezember 2016

So knallhart rechnet Paula mit Theo ab!

Es ist passiert! In der letzten Woche gaben sich Paula und Basti das Ja-Wort. Das Paar ist überglücklich - wenn da nur nicht Theo wäre…

Theo wollte die Trauung sprengen. Diese Aktion kann Paula ihren Bruder nicht verzeihen. „Vielen Dank euch allen! Und Theo: Vielen Dank für nichts! Paula“, schrieb Paula auf der Facebook_Seite von „Berlin – Tag & Nacht“. Diese Aussage ist wohl eindeutig!

Nach Versöhnung sieht das wohl nicht aus. Theo ist wohl diesmal deutlich zu weit gegangen, wie auch die Fans finden. Paula ist aber froh, dass sie viele andere liebe Menschen um sich hat. Dennoch ist sie über Theo sehr enttäuscht. Wie es weitergeht und ob der nächste Eklat folgt, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

05. Dezember 2016

Nimmt sich Malte das Leben?

Aylin hat sich von Malte getrennt, weil sie sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ in ihren Bruder Jannes verknallt hat.

Die beiden haben schon öfter miteinander geschlafen, doch das nächste Liebesspiel endet dramatisch, denn Malte erwischt die beiden inflagranti. Für ihn bricht eine Welt zusammen, denn er hat immer noch Gefühle für Aylin. Von seinem Bruder ist er ebenfalls richtig enttäuscht.

Für Malte bricht eine Welt zusammen. In der Vorschau war zu sehen, dass er auf ein Hochhausdach steht und springen will. Will sich Malte tatsächlich das Leben nehmen? Das ganze Drama zeigt RTL II in dieser Woche täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

30. November 2016

So nervös ist Paula vor der Hochzeit

Der große Tag ist endlich gekommen: Paula und Basti werden sich das Ja-Wort geben.

Paula kann es immer noch nicht glauben, dass es soweit ist. „Ich bin total aufgeregt und nervös, denn man heiratet ja nur einmal im Leben. Ich freue mich tierisch“, sagt Paula im exklusiven Interview mit „InTouch Online“. „Mit Bast bin ich total glücklich und so soll es auch bleiben“, sagt sie weiter.

Rick ist der Trauzeuge von Paula. „Paula wird als Braut wunderschön aussehen. Das wird eine große Überraschung werden“, verriet er uns.

Die Hochzeit von Paula und Basti zeigt RTL II nicht um 19 Uhr, sondern läuft zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

30. November 2016

Verhindert Theo die Hochzeit von Paula und Basti?

Jetzt wird geheiratet! Paula und Basti wollen sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ nun endlich das Ja-Wort geben.

Es soll der schönste Tag für Paula werden, doch einekönnte das noch verhindern – und zwar ausgerechnet ihr Bruder Theo! Sie hat ihn gebeten, dass er doch zur Hochzeit kommt, damit die ganze Familie zusammen ist. Doch statt sich zusammenzureißen, macht er Paula nur Vorwürfe und sagt, dass Basti für sie der Falsche sei.

Wird Theo jetzt wirklich nicht zur Hochzeit seiner Schwester kommen? Und wird er die Trauung sogar noch verhindern? Das ganze Drama zeigt RTL II heute ab 19 Uhr, die Hochzeits-Folge läuft ab 20:15 Uhr.

29. November 2016

Folgt nach der Hochzeit schon wieder die Trennung?

Es soll DIE Traumhochzeit zwischen Basti und Paula bei „Berlin – Tag & Nacht“ werden. Doch kurz nach der Trauung kommt es zum Zoff! Folgt jetzt sogar schon ein baldiges Liebes-Aus zwischen den beiden?

Paula und Bast sind das Traumpaar bei „Berlin – Tag & Nacht“. Am Mittwoch steigt dann auch endlich die große Hochzeit. Doch nur einen Tag danach kommt es zu Missverständnissen zwischen dem frisch verheirateten Paar.

Und dann sorgt auch noch das Hochzeitsgeschenk von Paulas Eltern für einen Eklat. Der Start in die Ehe läuft jedenfalls alles andere als gut. Werden sich die beiden jetzt sogar schon wieder trennen?! Wie es weitergeht, zeigt RTL II in dieser Woche um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

29. November 2016

Paula will sich mit Theo versöhnen

RTL II

Die Situation ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ eskaliert: Theo ging auf Peggy los – und hat sie sogar mit einer Vase im Gesicht verletzt.

Sogar Paula war das zu viel und hat ihren Bruder sogar von ihrer Hochzeit ausgeladen. Nun macht Malte ihr Vorwürfe, dass sie Theo ausgeladen hat. Nun will sie ihren Bruder darum bitten, doch zur Feier zu kommen.

Die Traumhochzeit zwischen Paula und Basti soll schon morgen stattfinden. Ob Theo wirklich zu der Feier kommen wird? Das zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

25. November 2016

Stirbt die Kuh von Ole den Serientod?

Ole hatte bei „Berlin – Tag & Nacht“ eine irre Geschäftsidee: Er hat sich eine Kuh gekauft und wollte mit ihrer Kacke das große Geschäft machen.

Die Kuhkacke will Ole zu Brenn- und Baustoff weiterverarbeiten und verkaufen – da fragt sich nur, wer das wirklich kaufen will. Die Fladen wollte er in der WG lagern – zum Unverständnis der Mitbewohner.

Nun soll Kuh „Alessica“ geschlachtet werden. Ole muss sich nun von ihr verabschieden. Wird „Alessica“ jetzt wirklich einen dramatischen Serientod sterben? Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

24. November 2016

Kiffer-Mama von Basti sorgt für Mützen-Eklat

Screenshot

Es dauert nicht mehr lange, dann heiraten Paula und Basti endlich. Am 30. November findet die große Traumhochzeit bei „Berlin – Tag & Nacht“ statt.

Bevor es soweit ist, haben sich die Eltern von Basti und Paula kennengelernt, welcher aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Während die Mutter von Basti eher einen lockeren Lebensstil hat, sind Paulas Eltern eher streng.

Das erste Treffen lief dementsprechend alles andere als gut. Bastis Mutter hat die ganze Zeit gekifft und schon das sorgte für den ersten Eklat zwischen den Eltern. Als der Zoff immer weiter eskalierte, hat sich die Mutter von Basti immer wieder über die Mütze von Paulas Vater lustig gemacht und hat diese sogar vom Balkon geworfen.

Das scheint aber noch nicht alles zu sein, denn die Situation spitzt sich in der kommenden Folge nochmal zu. Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

23. November 2016

Alina geht auf Fabrizio los

Die Freundschaft zwischen Alina und Fabrizio scheint bei „Berlin – Tag & Nacht“ jetzt endgültig Geschichte zu sein.

Zwischen den beiden kam es in der WG zum totalen Eklat. Fabrizio hat erfahren, dass Alina mit seiner Ex-Freundin Alessia geschlafen hat. Für den Italiener war das zu viel!

Er hat Alina zur Rede gestellt. Als Alina in ihr Zimmer flüchten wollte, hielt sie Fabrizio fest und Alina hat ihm eine verpasst. Dadurch wurde er im Gesicht schwer verletzt und blutete überall. Danach hat Fabrizio gesagt, dass er Alina nie wieder Alina sehen will. Die WG-Bewohner machen sich große Sorgen, denn seit dem Zwischenfall ist er verschwunden. Das ganze Drama zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

22. November 2016

Erste Bilder zur Hochzeit von Paula und Basti

RTL II

Bald ist es soweit, denn dann steht die Hochzeit von Paula und Basti bei „Berlin – Tag & Nacht“ bevor.

Es war ein langer Weg zur Hochzeit, denn Basti und Paula erlebten viele Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Am 30. November sollen dann tatsächlich aber die Hochzeitsglocken läuten. Jetzt gibt es auch erste Bilder zur Hochzeit, wie schön die beiden aussehen.

Für das Hochzeits-Special hat sich RTL II was ganz Besonderes ausgedacht, denn diese wird in einem großen Special zur Primetime gezeigt. Die Hochzeit des Traumpaares zeigt der Sender nämlich am 30. November um 20:15 Uhr.

16. November 2016

Theo will bei „Berlin – Tag & Nacht“ unbedingt Kinder mit Peggy. Seine Schwester Paula ist aber alles andere als davon begeistert!

Paula wünscht dem Paar nur das Beste, aber sie findet es falsch, dass Theo wieder Papa wird – und das hat auch einen krassen Grund! „Peggy wünsche ich das Beste, aber dass sie Kinder mit Theo will, finde ich nicht so toll. Er hat ja zwei Kinder und sie sind unglaublich toll, aber es ist nicht unbedingt sein Werk, dass sie so toll geworden sind. Er hat seine Frau im Stich gelassen und ich möchte, dass das Peggy nicht passiert“, sagt Paula im exklusiven Interview mit InTouch Online.

Oha, das war wirklich mal eine heftige Ansage! Peggy und Theo lassen sich davon aber nicht abbringen. Ob bald wirklich Nachwuchs ansteht, wird die Zeit zeigen…

14. November 2016

PRÜGEL-DRAMA

RTL II

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ scheint es jetzt völlig zu eskalieren! In einem Trailer war zu sehen, dass Joe auf Theo losgeht und ihn zusammenschlägt.

Streitpunkt war offenbar mal wieder Peggy. Die Blondine steht schon seit Monaten zwischen den beiden Jungs – sie ist mit Theo zusammen, aber immer wieder kommt Joe dazwischen, denn er hat offenbar noch immer Gefühle für sie.

Die WG-Bewohner schaffen es gerade noch so, Joe zurückzuhalten. Das ist aber schon zu spät, denn Theo liegt schon blutend am Boden. Was da genau vorgefallen ist, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

10. November 2016

Krätze wird der "Vorhaut-Pate" von Schmidti

Für Schmidti wird es bei „Berlin – Tag & Nacht“ ernst, denn seine Beschneidung steht an!

Schmidti will Elif heiraten, doch ihre türkischen Eltern fordern, dass er sich davor beschneiden lässt. Zwar wollte er seine Beschneidung faken, aber das ging ziemlich schief.

Jetzt ist es tatsächlich so weit und Schmidti hat davor totale Panik. Sein bester Kumpel ist bei der Beschneidung dabei und ist der „Vorhaut-Pate“ von Schmidti, wie er selber sagt. Wird die Beschneidung jetzt wirklich durchgeführt? Das ganze Drama um die Vorhaut von Schmidti zeigt RTL II um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

08. November 2016

Milla will Nina fertig machen!

RTL II

Da Nina gerade keine Wohnung hat, ist sie bei „Berlin – Tag & Nacht“ wieder ins Loft zu Leon gezogen. Nun ist aber wieder Milla zurückgekehrt – und das sorgt für Zoff!

Nachdem sich Leon und Nina näher gekommen sind, will Milla nichts mehr von Nina wissen. Als die beiden Girls jetzt erstmals wieder im Loft aufeinander getroffen sind, eskalierte die Situation. Milla hat auch angekündigt, Nina fertig machen zu wollen.

Im Loft steht eine turbulente Zeit bevor. Ob Nina nun doch wieder ausziehen wird? Und was plant Milla? Das zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

03. November 2016

Inge erleidet eine Herz-Attacke

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ scheint es jetzt völlig zu eskalieren – und endete sogar mit einem Krankenhausbesuch!

Inge ist gegen die Beziehung zwischen Peggy und Theo. Die Mutter hat ihre Tochter vor die Wahl gestellt: Entweder sie oder Theo! Danach hat die Blondine ihre Mutter aus der Wohnung geworfen.

Theo konnte es nicht fassen und hat Inge in ihrer Wohnung aufgesucht. Er hat ihr eine klare Ansage gemacht, dass sie sich aus seiner Beziehung raushalten soll. Das war für Inge zu viel – und erlitt eine Herz-Attacke. Sie musste sofort in ein Krankenhaus.

In der schweren Zeit wird sie von Joe unterstützt – ob es zwischen den beiden vielleicht sogar ein Liebes-Comeback gibt? Denn mit der Aktion hat sich Theo keine Freunde gemacht und auch Peggy ist mega sauer. Das Liebes-Drama und wie es Inge geht, zeigt RTL II um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Schmidti soll beschnitten werden!

28. November 2016

Nicht nur Paula und Basti heiraten, sondern auch die Hochzeit von Schmidti und Elif steht bevor.

Lange war die türkische Familie von Elif gegen die Beziehung mit Schmidti, mittlerweile haben sie ihn aber akzeptiert. Sie wollen aber auch, dass das Paar schnell heiratet. Und das könnte für Schmidti jetzt eine böse Überraschung geben: Der Vater und Bruder von Elif fordern, dass er sich beschneiden lassen soll!

Für Schmidti ist das ein absoluter Schock! Schmidti hat totale Panik und beschließt, die Beschneidung zu faken. Ob das wirklich klappen wird und was wird wohl Elif dazu sagen? Das zeigt RTL II bald um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Basti will um Paula kämpfen

Liebes-Drama bei „Berlin – Tag & Nacht“: Nachdem Basti fälschlicherweise dachte, dass Paula mit David fremdgegangen ist, hat er Milla geknutscht

Paula war darüber total sauer und hat die Beziehung beendet, auch die Hochzeit droht nun zu platzen. Basti will alles dafür tun, dass Paula ihm verzeiht. Dafür hat er sich eine krasse Aktion einfallen lassen und Joe, sowie die anderen WG-Mitbewohner mit eingespannt.

Wird ihm Paula verzeihen und gibt sie der Liebe noch eine Chance? Und wird die Hochzeit doch noch stattfinden? Das zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Paula zeigt sich im Brautkleid

RTL II

Am 30. November soll es soweit sein: Paula und Basti wollen sich endlich das Ja-Wort geben! Jetzt sind erste Bilder vom Brautkleid aufgetaucht.

In den vergangenen Tagen gab es richtig viel Zoff zwischen Paula und Basti, die Hochzeit soll aber dennoch planmäßig stattfinden. Für das Paar wird es wohl der schönste Tag in ihrer Beziehung werden.

Rick hat für seine Freundin ein wunderschönes Brautkleid gefunden und will Paula nun überreden, es zu kaufen. Das hat allerdings auch einen stolzen Preis!

Ob sie es trotzdem kaufen wird? Paula würde darin jedenfalls mega schön aussehen. Ob es wirklich ihr Brautkleid wird, zeigt RTL II demnächst bei „Berlin – Tag & Nacht!“.

Muss Leon in den Knast?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wird es heftig. Leon sitzt nach der Prügelei in U-Haft und konnte jetzt bald im richtigen Knast landen.

Leon hatte Milla mit Nina betrogen. Sie rächt sich jetzt an ihm und könnte dafür sorgen, dass Leon ins Gefängnis muss, nachdem sie behauptet hat, er habe Tim zusammengeschlagen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Leon.

Nur Milla kennt die ganze Wahrheit! Nachdem sie aber von Leon betrogen wurde, lässt sie ihn ins offene Messer laufen und erzählt Lügen bei der Polizei. Wird Leon jetzt wirklich verhaftet? Das zeigt RTL II heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

So soll das Kind von Miri und Krätze heißen

Facebook.com / Berlin - Tag & Nacht

Mittlerweile hat sich Krätze bei „Berlin – Tag & Nacht“ abgefunden, dass er der Vater des Kindes von Miri ist.

Krätze will für das Kind da sein und hat sich sogar schon Gedanken gemacht, wie es heißen soll. Der perfekte Name soll Hertha – wie Hertha BSC lauten. Davon will er nun Miri überzeugen, aber sie dürfte wohl weniger begeistert davon sein.

Wird die Tochter von Miri nun bald wirklich Hertha heißen? Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Platzt die Hochzeit von Basti und Paula?

RTL II

Paula und Basti wollen endlich heiraten. Nachdem die Hochzeit oft verschoben wurde und die Planung ziemlich chaotisch verlief, soll es am 30. November endlich soweit sein.

Jetzt könnte die Hochzeit aber tatsächlich wieder platzen! Wie in einer Vorschau zu sehen war, gibt es einen heftigen Zoff zwischen dem Paar. Paula schmeißt Basti sogar aus dem Zimmer! Was genau vorgefallen ist, ist bislang aber noch ungewiss.

Blasen Basti und Paula die Hochzeit jetzt wieder ab? Oder wird sich das Paar sogar wieder ganz trennen? Das Liebes-Drama zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei RTL II.

Wurde Tim brutal von Leon verprügelt?

RTL II

Dramatische Szenen spielen sich gerade bei „Berlin – Tag & Nacht“ ab! In einem Trailer war zu sehen, dass die Situation jetzt völlig eskaliert.

Leon brennt gerade mit Nina durch – und das, obwohl beide vergeben sind. Beide haben Gefühle füreinander und wollen es versuchen. Das Liebes-Drama scheint aber zu eskalieren: In der Vorschau zur nächsten Folge liegt Tim blutüberströmt am Boden, offenbar ist er auch bewusstlos. Dabei steht Leon hinter ihm.

Hat Leon jetzt tatsächlich Tim brutal zusammengeschlagen? Und wie wird Milla reagieren, wenn sie davon erfährt, dass sich ihr Freund in Nina verliebt hat? Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Leon entführt Nina

RTL II

Leon ist komplett überfordert. Er liebt Milla über alles, hat aber jetzt offenbar auch Gefühle für Nina. Für ihn bricht eine Welt zusammen, als Nina mit Tim zusammenziehen will und ihren Job kündigt.

Er will nicht, dass Nina aus seinem Leben verschwindet. Deshalb greift er zu einer drastischen Maßnahme: Er entführt sie, um mit ihr in einer Waldhütte ruhig sprechen zu können. Dort will er auch endlich ihre Liebe gestehen – und das, obwohl er mit Milla zusammen ist.

Nina ist richtig sauer, dass sie von Leon entführt wurden. Punkten konnte er mit der krassen Aktion bei ihr nicht. Ob Leon dennoch eine Chance bei Nina hat? Wie es weitergeht, zeigt RTL II heute um 19 Uhr.

Droht das Liebes-Aus zwischen Peggy und Theo?

RTL II

Peggy ist sich sicher: Mit Theo hat sie bei „Berlin – Tag & Nacht“ den Richtigen gefunden. Jetzt ist das Liebes-Glück der beiden aber in Gefahr!

Die Blondine macht für Theo wirklich alles. Sie versucht, die gemeinsame Bar zum Laufen zu bringen, doch das hat bisher nicht ganz so gut funktioniert. Peggy war jetzt aber einige Wochen auf See und kommt bald nach Berlin zurück.

Theo hat in der Zwischenzeit eine neue Bekanntschaft gemacht. Was läuft da wirklich mit der sexy Patricia? Und droht das Ende der Beziehung zwischen Theo und Peggy? Das zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

"Berlin - Tag & Nacht": Luca ist wieder zurück!

RTL II

Mit diesem Comeback hätte bei „Berlin – Tag & Nacht“ wirklich niemand gerechnet: In der Soap ist ein alter Bekannter aufgetaucht! Luca ist zurückgekehrt. Als Ole Flyer verteilte, traf er seinen Buddy von damals wieder. Die Jungs erlebten eine krasse Zeit – besonders legendär ist die gemeinsame Fahrt nach Polen.

Die Jungs sind total glücklich, dass sie sich wieder getroffen haben. Später kommt es aber dann zum Zoff, denn Ole hat sich an die Freundin von Luca rangemacht. Ole kann nicht verstehen, warum Luca eine so hübsche Freundin hat und er nicht.

Das Geheimnis wird dann aber schnell gelüftet: Bei einem Penisvergleich in der WG hat Luca sein riesiges Glied gezeigt. Auch die anderen Bewohner sind über den Riesen-Penis überrascht. „Kleiner Mann, großer Penis. Großer Mann, kleiner Penis!“, fasst Jessica zusammen. Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Die Drehorte der Serie:

