Bert Wollersheim: Ist Jeany Schneeperle seine Neue?

In vielen Äußerungen, die Bert Wollersheim und Sophia Wollersheim zu ihrer Trennung gemacht haben, schien es, als würde es ihn härter treffen, als wolle er die Trennung nicht. Und doch heißt es nun, der Düsseldorfer habe sich bereits mit einer neuen Silikon-Blondine getröstet. So berichtet die Bild, er sei mit einer gewissen Jeany Schneeperle (bürgerlich Janine Werner) "sehr verliebt" in Erfurt gesichtet worden.

Sophia Wollersheim feiert ihr erstes Mal nach 17 Jahren

Mit ihrem Look passt sie auf jeden Fall voll ins Beuteschema von Bert Wollersheim. Die Frau, die sich Jeany Schneeperle nennt, hat hell blondierte Haare, trägt dramatisches Make-up und hat zwei riesige Silikon-Brüste - eben genau Bertis Kragenweite.

Zum Geturtel in Erfurt wollen sich beide momentan nicht äußern, streiten aber auch nichts ab. Man darf also gespannt sein, was da noch so kommt.

Und was sag Sophia Wollersheim?

Sophia Wollersheim dürfte das Ganze unter Umständen gar nicht so hart treffen. Sie hat offenbar ihr Glück in Miami gefunden und verbringt dort eine Menge Zeit und arbeitet weiter an ihrer Musikkarriere. Tatsächlich konnten wir vor einigen Tagen bereits Ausschnitte eines Songs sehen, den Sophia Wollersheim und Snoop Dogg gemeinsam produziert haben.