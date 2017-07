Betty Taube & Koray: Ihre kirchliche Hochzeit wurde gecancelt

Hochzeitsturbulenzen bei Betty Taube!

Ende letzten Jahres gab die schöne ehemalige GNTM-Kandidatin ihrem Liebsten, dem Fußballer Koray Günter, im Standesamt das Ja-Wort - und dabei sollte es erst einmal bleiben...

Denn obwohl in diesem Jahr die kirchliche Trauung mit großem Fest geplant war, mussten Betty Taube und Koray Günter ihre Hochzeitspläne vor Kurzem über den Haufen werfen!

Im Interview mit Promiflash verriet das Model jetzt, warum ihr großer Tag doch noch gecancelt wurde und erklärte: Es lag an den Fußball-Verpflichtungen ihres Liebsten Koray!

"Also, wir wollten ja eigentlich dieses Jahr am 3.6. heiraten. Leider hat sich sein Spielplan verschoben, so ist das bei den Fußballern. Er hat nicht freibekommen. Das heißt, wir mussten unsere Hochzeit canceln, also unsere große."

Dass sie jedoch bald mit ihrem Koray ganz romantisch vor den Traualtar schreitet, steht für Betty Taube außer Frage!

"Die Große wird jetzt hoffentlich nächstes Jahr stattfinden", erklärte die 22-Jährige und verriet sogar schon ein paar Details:

"Es werden so ungefähr dreihundert Gäste, und wir wollten in Hannover heiraten."

Eins ist klar, aufgeschoben ist eben auch hier nicht aufgehoben!