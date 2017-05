"Bettys Diagnose": Annina Hellenthal ist die neue Betty - Wenn sich eine Serie um eine bestimmte Person dreht und dann die Darstellerin dieser Rolle plötzlich aussteigt, kann das das Schicksal einer Serie schon besiegeln. Doch "Bettys Diagnose" hat überlebt. Eine vierte Staffel ohne Bettina Lamprecht ist schon in Arbeit. Mit ihr verabschiedet sich auch ihre Rolle Betty Dewald aus der Serie. Es kommt eine neue "Betty" in die fiktive Aachener Karlsklinik.

In der Story kommt die neue Krankenschwester Betty Weiss in die Klinik und im ersten Trailer sehen wir schon, dass die Figuren so ihre Probleme damit haben, dass es nun eine neue Betty gibt. Das wird vielen Fans sicher nicht anders gehen. Bei Facebook kommentieren sie skeptisch diese Komplettveränderung.

Mit einem weinenden Auge durften wir "Betty Dewald" heute verabschieden - doch auf „Bettys Diagnose“ müsst Ihr auch in Zukunft nicht verzichten! Ab dem 21. April laufen die Wiederholungen von Staffel 2, bevor wir dann im Herbst mit neuen Folgen starten! Und wer es nicht abwarten kann "Betty Weiss" kennenzulernen: hier ein kleiner Vorgeschmack von ihrem 1. Arbeitstag... Posted by Bettys Diagnose on Freitag, 7. April 2017

"Bettys Diagnose" geht erst im Herbst weiter

"Ich möchte mich neuen Herausforderungen stellen", gibt Bettina Lamprecht als Gründe für ihren Ausstieg an. Ob die Fans Annina Hellenthal als neue "Betty" akzeptieren können, wird noch abzuwarten sein. Die Marktanteile der Serie blieben in den vergangenen drei Staffeln immer recht sicher im zweistelligen Bereich. Ab Herbst 2017 gilt es für "Bettys Diagnose" sich auch ohne den Star der Serie zu beweisen.

"Bettys Diagnose" läuft freitags um 19:25 Uhr auf dem ZDF. Bis die neuen Folgen mit Annina Hellenthal kommen, zeigt der Sender noch Wiederholungen der zweiten Staffel.