Bewegender Post: Grace Capristo kämpft für kleinen Jungen

Klein Luke hat mich die Tage zum spielen auf den Spielplatz eingeladen. Er und seine Familie wären euch sehr dankbar, wenn ihr 3 Minuten eurer Zeit nehmt um damit vielleicht Luke's Leben zu verschönern. Falls ihr die Möglichkeiten habt euch zu beteiligen, wäre das etwas großes für ihn und seine Familie. Falls ihr jemanden kennt, der ein wenig mehr helfen kann, dann kontaktiert Mama und Papa unter diesem Account: @lukes_dad78 - Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Auch ich bin euch jetzt schon einmal sehr dankbar!

