Beyonce: Betrügt Jay-Z seine schwangere Frau?

Schon bald sollen die Zwillinge von Beyonce und Jay-Z das Licht der Welt erblicken. Eigentlich die schönste Zeit für die werdenden Eltern. Doch über der Liebe des Musik-Paares ziehen nun dunkle Wolken auf. Denn Jay-Z soll seine schwangere Frau mit einer anderen betrügen!

Beyonce: Jay-Z wurde mit einer anderen erwischt!

Erst vor wenigen Tagen wurde Jay-Z bei einem Date mit einer hübschen Brünetten fotografiert! Nach dem Dinner fuhren die beiden sogar in seinem Auto weg. "Die beiden wirkten sehr vertraut miteinander und amüsierten sich den ganzen Abend lang", so ein Beobachter. Wurde Beyonce also wirklich von ihrem Ehemann betrogen, während sie hochschwanger auf ihn zu Hause wartete?

Jay-Z soll Beyonce schon öfter betrogen haben

Schon von Anfang an soll Jay-Z seiner Beyonce immer wieder fremdgegangen sein. So soll er im Laufe der Beziehung mit Sängerin Rihanna und auch mit Rita Ora angebandelt haben! Selbst als Beyonce schwanger mit Blue Ivy war, soll sich der Rapper mit anderen Frauen vergnügt haben. Jetzt tut er es schon wieder. Freunde der Sängerin wollen sogar, dass sie sich von ihrem Mann trennt. Sie wollen nicht mehr mitansehen, wie sehr er die Beauty verletzt! "Wer seine Frau einmal betrügt, wird es immer wieder tun", erklärt ein Freund der Sängerin.

Doch ob Beyonce sich wirklich von Jay-Z trennt, ist eher fraglich. Die beiden sind nicht nur ein Paar und haben bald drei Kinder miteinander, sie sind auch beruflich eine Marke. Sicher keine einfache Situation...