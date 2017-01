BeyoncÃ©: Erwartet sie ihr zweites Kind?

Ist Beyoncé schwanger oder ist sie es nicht? Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche diesbezüglich mal wieder über. Der Auslöser: Ein "Ivy Park"-Video.

Präsentierte Beyoncé bereits ihr Schwangerschafts-Bäuchlein?

In dem soll die Sängerin ein kleines Bäuchlein präsentieren. Doch nicht allein das Video, vielmehr die Tatsache dass es schnell wieder gelöscht wurde, feuerte die Gerüchte erst so richtig an. Und nun will auch "Hollywood Life" mit einer Quelle gesprochen haben, die die Gerüchte ebenfalls für wahr hält.

"Jeder in Beyoncés innerstem Kreis hält dicht wenn es um die Schwangerschaftsgerüchte geht, was ungewöhnlich ist, denn normalerweise würden sie die gleich bestreiten. Als es früher Schwangerschaftsgeschichten gab hat die jeder mit einem Lachen abgetan. Aber dieses Mal gibt es eine auffällige Stille und das lässt mich denken, dass es wahr ist." Wir sind gespannt, ob sich die Gerüchte bestätigen. Beyoncés Tochter Blue Ivy würde sich wohl sicherlich über ein kleines Geschwisterchen freuen.