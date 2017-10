Beziehung zu Nathalie Volk: Jetzt bricht Frank Ottos Ex ihr Schweigen!

Seit knapp zwei Jahren sind Nathalie Volk und Frank Otto nun ein Paar. Und die Beziehung sorgt immer noch für Gesprächsstoff. Schließlich liegt zwischen den beiden ein Altersunterschied von 40 Jahren. Doch sie scheinen happy zu sein. Aktuell sprechen sie sogar schon von einer Hochzeit in Paris. Blöd nur, dass Frank Otto noch verheiratet ist. Und jetzt bricht seine Ex Stefabnie Otto auch plötzlich ihr Schweigen!

Frank Otto: Das denkt seine Ex über die neue Liebe

Sieben Jahre lang waren Stefanie und Frank Otto verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Nach Stefanie kam der Unternehmer mit Model Nathalie Volk zusammen. Wie das Verhältnis zu seiner Ex ist? Auf eine Frage von RTL zu seiner Ex erklärt Frank Otto nur: "Wir haben nichts miteinander zu tun." Doch seine Ex sieht das ganz anders.

Auch Stefanie Otto wurde auf Frank angesprochen. Die entgegnet: "Natürlich. Allein schon wegen der Kinder. Alles wunderbar." Das klingt irgendwie anders.... Was sie zu der neuen Liebe ihres Ex sagt? "Ich habe das ehrlich gesagt nicht verfolgt. Ich halte mich da raus."

Stefanie Otto verliert kein böses Wort über ihren Ex

Im Interview mit RTL verliert Stefanie Otto weder ein böses Wort über Frank noch über Nathalie. Ob die Bilder der beiden Turteltauben schmerzhaft für sie seien? Darauf gibt sie keine Antwort.