Bianca Van Varenberg: Selbstmord-Drama um Van Damme-Tochter

Richtig dramatische Nachrichten von Jean Claude Van Dammes schöner Tochter: Bianca Van Varenburg postete vergangene Nacht eine besorgniserregende Botschaft bei Instagram.

Offenbar steckt die 27-Jährige in einer schweren psychischen Krise. Die Tochter des Actionstars versetzte ihre Fangemeinde mit alarmierenden Zeilen in Aufruhe: "Manche Menschen wissen es nicht, aber ich habe von Kindheit an mit Suizidgedanken und Depressionen zu kämpfen. Es gab Zeiten, in denen war ich stark und es gab Zeiten, in denen war in schwach."

Dramatischer Abschied bei Instagram

Und weiter: "Dann gibt es diese wirklich schweren Zeiten, in denen man einfach nicht aufstehen kann und das ist eine dieser Zeiten. Ich möchte Liebe senden an meine Familie und meine Freunde, die in der härtesten Zeit meines Lebens für mich da waren. Ich habe entschieden, dass es für mich keinen Sinn mehr gibt auf dieser Erde. Dies meine letzte Nachricht und ich wünschte, ich könnte ein stärkerer Mensch sein."

Diese Nachricht veröffentliche Bianca bei Instagram Instagram / iambbgun

Inzwischen ist die Nachricht wieder gelöscht. Vor zwölf Stunden postete sie noch ein Foto von ihrer Familie. Wie es Bianca Van Varenberg zur Stunde geht, ist nicht bekannt. Auch Jean Claude Van Damme hat sich zu der verzweifelten Nachricht seiner Tochter noch nicht geäußert.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.