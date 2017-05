Bibis Beauty Palace: Bibi bringt ihren ersten Song raus - Egal wie gut der Song wird, es wird jede Menge Online-Hass geben. Und selbst jene, die weniger in Pöbellaune sind, dürften dem Projekt mehr als skeptisch gegenüber stehen. Was erwartet uns, wenn Bianca "Bibi" Heinicke anfängt zu singen?

Schon diverse Male haben ihre Youtube Kollegen gezeigt, dass es nicht immer ratsam ist, denn Influenzer-Kosmos zu verlassen. So ist der Auftritt von Shirin David als DSDS-Jurorin nicht unbedingt gut für ihr Image und auch der Kino-Ausflug von Freshtorge mit "Kartoffelsalat" ging so ziemlich in die Hose.

Immerhin hat man zumindest was die eigenen Fehler angeht bei Bibis Beauty Palace aus der Vergangenheit gelernt. Statt mit ewiger Geheimniskrämerei einen künstlichen Hype zu generieren, kommt das Statement offen und ehrlich. Auch wird nicht versucht die Nummer "How it is (Wap Bap)" als eine Eigenkomposition zu verkaufen. Ein befreundeter Songwriter von ihr hat den Song geschrieben, wie sie offen zugibt.

Von dem Song selbst gibt es zwar noch nichts zu hören, aber trotzdem können die Fans von Bibis Beauty Palace bereits jetzt schon die Single, zu der es auch ein Musikvideo geben wird, vorbestellen. Am 5. Mai ist es dann so weit und wir können uns davon überzeugen, ob Bibi das Zeug zur Sängerin hat, oder ähnlich wie ihre Kollegen vielleicht einfach lieber bei dem bleiben sollte, was sie kann.