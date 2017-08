Bibis Beauty Palace: Erwartet Bibi ein Baby?

Ist Bianca "Bibi" Heinicke etwa wirklich schwanger? Mit einigen Schnappschüssen bei Instagram sorgt die Youtuberin für das süße Gerücht. Denn darauf ist ein kleines Bäuchlein zu erkennen. Etwa ein Babybauch?

Bibis Beauty Palace: Bei Bibi wölbt sich was...

Bibi verbringt gerade einen romantischen Urlaub mit ihrem Freund auf Ibiza. Und bei den heißen Temperaturen schlüpft die hübsche Blondine natürlich gerne in Badeanzüge und genießt die Zeit an Meer und Pool. Unter dem knappen Einteiler wollen nun viele Fans einen Babybauch erkennen. Ist Bibi also tatsächlich schwanger?

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 19. Aug 2017 um 0:52 Uhr

Unter einem Foto, auf dem Bibi mit einer Ananas-Matraze posiert, häufen sich jedenfalls die Kommentare: "Schwanger??", "Bibi du siehst auf dem Bild aus, als wärst du schwanger" oder "Sie ist Schwanger!!"

Bibi und Julienco: Bald zu Dritt?

Seit acht Jahren sind Bibi und Julienco ein Paar - und sie zeigen sich immer noch verliebt wie am erste Tag. Doch ob aus dem Paar bald eine kleine Familie wird? Bibi selbst schweigt zu den Gerüchten um eine Schwangerschaft. Sollte bei ihr aber wirklich ein Baby unterwegs sein, wird es sich wohl in den nächsten Monaten zeigen...