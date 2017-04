Bibis Beauty Palace: Ist sie auf diesem Foto zu nackt für Instagram? - Ob sie es nun wollen, oder nicht: Die meisten Fans von Youtubern wie Bianca "Bibi" Heinicke sind doch eher zwischen 10 und 16 Jahren alt. Dementsprechend wird Bibis Beauty Palace & Co. gerne auch mal eine braves, kindliches Image aufgedrückt, das sie selbst vielleicht gar nicht so haben wollen.

Bibis Beauty Palace: Peinliche Porno Panne auf Instagram

Seit einiger Zeit "schockt" Bibi immer mal wieder ihre Fans mit sexy Fotos. Wenn ihr Freund Julian Claßen ihr auf einem Foto an den Hintern geht, dann passt das für manche vielleicht nicht unbedingt zu den kindlichen Albernheiten, die die beiden auf Youtube zeigen. Ganz schnell heißt es bei Bibis Beauty Palace dann: "Zu viel, zu sexy, zu nackt!"

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 17. Apr 2017 um 0:07 Uhr

Bibis Beauty Palace: Fast nackt zum Coachella

Nun gibt es erneut Ärger. Auf Instagram zeigt Bibi ihren Look für das Coachella-Festival. Und der zeigt eine Menge Haut. So nackt sah man sie bei Bibis Beauty Palace nie! Und die Fans kommen mit dem Superdekolleté und den Fischnetz-Strümpfen nicht so gut klar. Es häufen sich Kommentare in denen zwar gesagt wird, dass man großer Fan von Bibi sei, aber die Outfits immer schlimmer würden.

Bibis Beauty Palace: Bianca Heinicke wird weltweit erstes Madame Tussauds Hologramm

Mehrfach wird sie mit Youtuberin Katja Krasevice verglichen, die sich stets über das Thema Sex verkauft und auch dementsprechende Outfits trägt. Wahrscheinlich wird es bei Bibis Beauty Palace nie so weit kommen. Aber der eine oder andere Fan wird sich wohl damit anfreunden müssen, dass Bianca Heinicke erwachsen ist und sich auch gerne mal etwas sexier zeigt, als man es bei ihrem Image erwartet.