Sie lässt endlich die Bombe platzen! "The Big Bang Theory"-Star Melissa Rauch ist schwanger. Doch gleichzeitig zur süßen Baby-News macht die Schauspielerin auch eine traurige Beichte.

Melissa Rauch: Das Baby kommt schon im Herbst

Gegenüber "Glamour" bestätigte Melissa Rauch in einem selbst verfasstem Artikel, dass sie und ihr Mann Winston ihr erstes Kind erwarten. Schon im Herbst kommt der Nachwuchs zur Welt und der Bauch des Serienstars ist schon kugelrund. Doch als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, hatte sie auch große Angst. Denn sie war bereits schwanger, hat das Baby aber verloren.

Melissa Rauch litt lange unter der Fehlgeburt

In dem Artikel erklärt Melissa Rauch, wie sehr sie die Fehlgeburt belastet hat und wie lange sie damit zu kämpfen hatte. "Während der Zeit, als ich wegen meiner Fehlgeburt trauerte oder mit Fruchtbarkeitsproblemen kämpfte, fühlte sich jede Babyankündigung wie ein Stich im Herzen an. Es ist nicht so, dass ich mich nicht für diese Leute gefreut hätte, aber ich dachte immer wieder: "Warum ist es für diese sorglosen, fruchtbaren Frauen so leicht, was ich selbst nicht hinbekomme?"

Jetzt kann sie ihr Glück nicht fassen und freut sich riesig auf ihr Baby. Auch, wenn der Weg bis hierher steinig war...