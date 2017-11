Bill Kaulitz: Überraschendes Liebes-Outing!

Bei der Vorstellung der Tokio Hotel-Modekollektion trifft Bill Kaulitz eine pikante Aussage. Er verrät seinen Fans, dass es bei ihm gefunkt hat. Für die Kollektion fungierte Bill als Designer. Er wollte etwas schaffen, was jeder tragen kann. Mit Erfolg! Doch was steckt hinter seinem Statement?

Bill Kaulitz entwirft Modekollektion

Für die Tokio Hotel-Modekollektion ließ Bill Kaulitz sein kreatives Talent spielen. Gegenüber "Vip.de" erzählt er: "Die Sachen sind vor allem für Leute, die die Band gar nicht so geil finden. Man kann das auch tragen, wenn man die Band nicht mag." Die neue Modelinie gibt es für Männer und Frauen. Die Kleidungsstücke sind zwischen 16 und 190 Euro erhältlich.

Bill scheint sich bei der Präsentation seiner Werke sichtlich wohl zu fühlen. Beim "Private Fashion Launch" plaudert er ausgelassen über seine Arbeit. Jedoch weckt eine Aussage besonders das Interesse seiner Fans.

Bei Bill Kaulitz hat es gefunkt

Beim "Private Fashion Launch" gibt auch Wolfgang Joop dem 28-Jährigen die Ehre und bestaunt die neue Kollektion des Tokio Hotel-Stars. Die beiden scheinen gute Freunde zu sein. So verrät Bill: "Manchmal funkt es mit Leuten und manchmal nicht. Bei uns beiden funkt es einfach." Seine Fans fragen sich: War das etwas ein verstecktes Liebes-Outing des Tokio Hotel-Stars?

Auch wenn einige mehr hinter seiner Aussage vermuten, muss Bill seine Anhänger enttäuschen. Die Freundschaft zwischen ihm und Wolfgang Joop ist nur plantonisch. Die beiden sind enge Freunde, die sich gut verstehen, mehr nicht. Dies wird auch an Wolfang Joops Aussage deutlich. Der Modeschöpfer lobt Bill in den höchsten Tönen: Was an Bill einfach so cool ist, ist dass er sich unabhängig von Trends selbst gefunden und selbst gestylt hat." Ehrliche Worte, die Bill noch mehr verdeutlichen: Er ist ein Rundum-Talent.