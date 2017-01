Billie Lourd: Rührende Worte nach dem Tod ihrer Mutter Carrie Fisher

Für Billie Lourd ging das vergangene Jahr mehr als tragisch zuende! Die schöne Blondine verlor nicht nur ihre geliebte Mutter Carrie Fisher, sondern musste auch einen Tag später um ihre liebe Oma Debbie Reynolds trauern! Nun meldet sich die 24-Jährige zum ersten Mal nach dem schlimmen Schicksalsschlag zu Wort - und ihre Worte gehen wirklich ans Herz!

Billie Lourd: "Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich!"

Billie Lourd postete bei Instagram ein herzzerreißendes Bild von sich, Mama Carrie Fisher und Oma Debbie Reynolds, das die drei in glücklichen Tagen zeigt und schreibt dazu: "All eure Gebete und gütigen Worte in der vergangenen Woche haben mir zu einer Zeit Stärke gegeben, in der ich dachte, Stärke würde nicht existieren. Ich habe keine Worte, um auszudrücken, wie sehr ich meine Oma und meine einmalige Mutter vermissen werde. Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich!"

Seit dem Tod der beiden Frauen, hat die Blondine viel Trost über die sozialen Netzwerke bekommen. Die Worte, die ihr die Fans schrieben, haben Billie Kraft gegeben und ihr geholfen diese Tragödie zu überstehen. Dafür bedankt sie sich jetzt. Und auch, wenn sie ihre Mutter und ihre Oma ihr Leben lang schmerzlich vermissen wird. Ihr eigenes Leben muss weitergehen!