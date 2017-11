Birgit Schrowange: Liebe mit Hindernissen

Elf Jahre lang war Birgit Schrowange allein, doch nun hat sie endlich die ganz große Liebe gefunden. Im Urlaub lernte sie den acht Jahre jüngeren Frank kennen und schwebt seitdem auf Wolke 7.

Doch die neue Beziehung ist nicht ganz einfach. Obwohl beide sehr ineinander verliebt sind, erwarten sie einige Hindernisse, die zur großen Gefahr werden können. So liegen beispielsweise 600 Kilometer zwischen den beiden. Die 59-Jährige lebt in Köln, ihr Liebster in Zürich. Dennoch ist die Moderatorin optimistisch. „Das Pendeln klappt gut“, versichert sie.

Birgit Schrowange zeigt erstmals ihren Freund

Doch was ist mit ihrem Sohn Laurin, der aus der Beziehung mit Markus Lanz stammt? Wenn er sich nicht mit dem neuen Mann in Mamas Leben versteht, könnte das wirklich traurige Konsequenzen haben. Schrowange ist sich allerdings sicher, dass es keine Probleme geben wird. „Laurin hatte sich ja auch für mich gewünscht, dass ich mal wieder jemanden kennenlerne“, erklärt sie. Hoffentlich klappt alles so, wie sie es sich vorstellt!