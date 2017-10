25 Grad! Hitzewelle kommt im Oktober nach Deutschland

Der Sommer ist in Deutschland ins Wasser gefallen. Nun feiert die warme Jahreszeit ein wirklich spätes Comeback: Im Oktober droht eine Hitzewelle!

Noch ist es stürmisch und nass – das wird sich aber spätestens ab Freitag ändern. Hoch „Tanja“ sorgt dafür, dass es am Wochenende in Deutschland richtig warm wird. Besonders in Süddeutschland soll das Thermometer weit nach oben gehen: Es sind Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich, wie einige Wetterdienste melden.

„So sonnig, trocken und warm war ein Wochenende schon lange nicht mehr in ganz Deutschland“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“ laut der „Bild“-Zeitung. „Wir erwarten vielfach Höchstwerte über der 20-Grad-Marke. Im Westen und Südwesten geht es sogar Richtung 25-Grad-Marke“, sagt er weiter.

Der Grill kann also wieder rausgeholt werden und den Regenschirm brauchen wir am Wochenende auch nicht mehr. Zwar kann sich am morgens Nebel bilden, sobald dieser aber weg ist, scheint überall die Sonne.