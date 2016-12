Blake Lively & Ryan Reynolds: So heißt ihre zweite Tochter

Schon im September wurden Blake Lively und Ryan Reynolds zum zweiten Mal Eltern. Die kleine James konnte sich über eine kleine Schwester freuen. Bisher haben sie aber ein großes Geheimnis aus dem Namen der Kleinen gemacht. Bis jetzt! Denn nun ist der Name endlich raus. Baby Nr. 2 heißt Ines! Das hat nun die US Weekly herausgefunden. Wieso sie diesen Namen gewählt haben, ist nicht bekannt. Doch wie es aussieht, mögen es Blake und Ryan gerne kurz und knackig.

Erst vergangene Woche absolvierte Ryan Reynolds zusammen mit seiner Frau Blake Lively und den beiden Töchtern ihren ersten öffentlichen Auftritt. Er bekam seinen ersten Stern auf dem "Walk of Fame" und zelebrierte das mit seiner gesamten Familie. „Das ist eine der seltenen Gelegenheiten, bei der wir dachten, die ganze Sippe mitbringen zu müssen. Ich würde es in 20 Jahren bereuen, wenn ich es nicht getan hätte“, verriet er lächelnd. Zum ersten Mal durfte die Welt den hübschen Nachwuchs der Hollywoodstars bewundern. Besonders die kleine James zog die volle Aufmerksamkeit auf sich und wirbelte über den roten Teppich, schnappte sich ein Mikro und strahlte mit Blake Lively um die Wette. Ines hingegen lag entspannt in den Armen von Mama Blake und schaute gespannt zu, was um sie herum passierte.

Für Ryan sind Blake und seine Kids der ganze Stolz. „Du machst absolut alles in meinem Leben besser. Du gabst uns zwei der unglaublichsten Kinder. Du machtest mich zum Vater meiner Träume, als ich dachte, nur das Potenzial zum ‚lustigen Onkel‘ zu haben“, schwärmt er immer wieder. Hach!