Bobby "The Brain" Heenan: Wrestling-Legende ist tot!

Bobby "The Brain" Heenan war einer der größten Wrestling-Legenden. Im Alter von 73 Jahren ist er nun verstorben.

In den 80er Jahren war er einer der witzigsten Gegenspieler von Hulk Hogan. In den 60er Jahren stieg er auch als Aktiver in den Ring, arbeitete aber vorwiegend als Manager. Zur WWE wechselte er in den 90er Jahren.

Im Jahr 2002 hatte er starke gesundheitliche Probleme und litt an Kehlkopfkrebs – deshalb zog er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Aufgrund der Erkrankung musste sein Kiefer operativ entfernt werden. 2007 hatte er seinen letzten WWE-Auftritt.

In seiner "Heenan Family" versammelte er über viele Jahre hinweg zahlreiche Legenden. Im Jahr 1987 begleitete er Andre The Giant im Hauptkampf gegen Hogan zum Ring – es war einer seiner größten Shows vor rund 90.000 Zuschauern. Als Kommentator waren vor allem seine Wortgefechte mit Gorilla Monsoon bekannt.