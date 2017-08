Bodybuilder-Mutter stirbt an Protein-Überdosis

Die australische Bodybuilderin Meegan Hefford ist tot. Der Grund: Eine Protein-Überdosis. Sie wurde nur 25 Jahre alt.

Sie tat es, um noch mehr Muskeln zu bekommen

Eigentlich Wollte die Mutter von zwei Kindern mit ihren Muskelaufbau fördern. Laut "Perth Now" habe sie eine strikte Diät gehalten, sich größtenteils von dem Nahrungsergänzungsmittel ernährt.

Das große Problem: Meegan Hefford wusste nicht, dass sie an einem Harnstoffzyklusdefekt litt, der verhinderte, dass ihr Körper die Protein-Mengen anständig abbaut.

Meegan Hefford brach in ihrer Wohnung zusammen

In ihrer Wohnung brach die Bodybuilder-Mama zusammen, wurde am 19. Juni bewusstlos aufgefunden und sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Doch die Hilfe kam zu spät: Meegan wurde für hirntot erklärt und verstarb nur zwei Tage später.