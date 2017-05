Boissy-sans-Avoir: Unbekannte schänden das Grab von Romy Schneider

Sie war eine der beliebtesten und meist bewunderten Schauspielerinnen in der deutschen Filmgeschichte und spielte sich als Kaiserin Elisabeth in der "Sissi"-Trilogie in die Herzen des Publikums.

Auch in anderen Filmen feierte die schöne Schauspielerin große Erfolge, bis sie im Jahre 1982 im Alter von nur 43 Jahren in ihrer Pariser Wohnung verstarb.

Auf einem Friedhof in der französischen Gemeinde Boissy-sans-Avoir westlich von Paris wurde Romy Schneider beigesetzt; genau dort soll nun das Grab der Schauspielerin geschändet worden sein.

Wie die Zeitung „Le Figaro“ am Sonntag unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, sei der Grabstein verschoben und das Grab geöffnet worden.

Die Tat habe sich mutmaßlich am vergangenen Wochenende ereignet, die Grabschänder seien bisher unbekannt.

Die örtliche Polizei ermittelt inzwischen gegen die Täter.