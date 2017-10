Bonn: 27-Jähriger missbraucht Mädchen (14)

Schon wieder eine brutale Vergewaltigung! Ein 27-Jähriger soll ein Mädchen brutal misshandelt haben.

„Am 17. Mai gegen 22.30 Uhr verabredete er sich mit der Geschädigten am Allner See. Sie wollte sich Geld leihen“, sagte die Staatsanwaltschaft laugt der „Bild“-Zeitung. Um mit ihr angeblich in Ruhe zu reden, lockte er die 14-Jährige zu einer Autobahnbrücke – dort wurde er plötzlich gegen ihren Willen intim.

„Er umarmte sie, gab ihr einen Zungenkuss. Sie schob ihn weg. Er reagierte ungehalten. Er nahm ihre Hand, zog sie hinter sich her zur Sieg“, heißt es weiter. Er hat sie anschließend zum Oralsex gezwungen. Als sie versuchte, zu flüchten, fing er sie ein – Der Täter schlug sie bewusstlos und vergewaltigte die 14-Jährige anschließend.

Der Mann muss sich vor Gericht verantworten. Bisher schwieg er zu den Vorwürfen. „Es gab Probleme, ihn mit einem Dolmetscher in der JVA zu besuchen und ein Vorgespräch zu führen. Das wird jetzt nachgeholt“, erklärte sein Anwalt.