Boris Becker: Bald im britischen Dschungelcamp?

Neuer TV-Job für Boris Becker?

Nachdem der Tennis-Star in der letzten Zeit hauptsächlich als Sport-Kommentator im Fernsehen unterwegs war, könnte er sich jetzt bald in einem ganz anderen TV-Genre bewegen:

Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, soll Boris Becker bald die britische Version des "Dschungelcamp" unsicher machen!

Laut Angaben eines Insiders soll dabei vor allem die Gage den hoch-verschuldeten Becker zu "I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“ treiben:

"Er muss schnell viel Geld machen und hat sich dazu an ‚I’m A Celebrity‘ gewandt“, so die Quelle gegenüber "The Sun".

Die Teilnahme des Sportlers sei dabei schon in trockenen Tüchern, einzig seine Gage würde noch mit dem britischen Sender ITV verhandelt:

"Seine Berater verhandeln mit ITV nur noch sein Gehalt, und sie wollen für ihn 500 000 Pfund (rund 596 000 Euro) rausholen.“

Für Boris Becker könnte die Finanzspritze dabei mehr als willkommen sein - wie berichtet wird, soll der 49-Jähtige mit über 60 Millionen Euro in den Miesen stecken.

Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser bestritt das gegenüber der Bild allerdings:

„Die tatsächliche Summe ist aus Sicht unseres Mandanten deutlich niedriger.“

Es bleibt abzuwarten, ob die britischen TV-Zuschauer den Wimbledon-Sieger also bald zwischen Kakerlaken, Lagerfeuer und C-Promis bestaunen können...