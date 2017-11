Boris Becker: Pikante Fotos aufgetaucht! Wer ist die blonde Frau?

Als hätte er nicht ohnehin schon genug Probleme! Seit Monaten kommt Boris Becker wegen seiner Insolvenz nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt sorgt der 50-Jährige wieder für Nachrichten, die besonders Lilly (41) gewaltig aufregen. Nachts um vier wurde er mit einer anderen Frau in den Straßen von London erwischt.

Lilly Becker: Schockierende Bilder aufgetaucht

Es sind Bilder, die im Morgengrauen entstanden sind – und ginge es nach Boris Becker, sollten die Aufnahmen wohl auch weiterhin im Dunklen verborgen bleiben! Mitten in der Nacht wurde der dreifache Wimbledon-Sieger im Londoner Stadtteil Mayfair gesichtet. Dick eingepackt im englischen Herbst, die Mütze tief ins Gesicht gezogen, wurde der Ex-Tennis-Profi an der Seite einer blonden Dame gesehen. Was ist denn da los?

Was sagt Lilly Becker zu diesen Bildern?

Seiner Frau dürften diese Aufnahmen ziemlich zusetzen. Denn am Tag nach Boris’ nächtlichem Ausflug wurde Lilly in London gesehen. Nachdenklich, traurig, mit Tränen im Gesicht. Seit im Juni die Pleite ihres Mannes bekannt wurde, versucht die Niederländerin immer den Schein zu w ahren. Doch die Vorfälle in Mayfair dürften auch bei ihr das Fass zum Überlaufen gebracht haben.

Bleibt zu hoffen, dass das Paar diese schwere Zeit gemeinsam übersteht...