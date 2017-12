Boris Becker: Schock-Diagnose!

In letzter Zeit hat sich Boris Becker merklich verändert. Inzwischen möchte er nur noch „Herr Becker“ genannt werden und wirkt allgemein etwas weniger umgänglich als noch vor einigen Jahren.

Boris Becker: Spielt Lilly ein falsches Spiel?

Seine Ehefrau Lilly verriet nun, dass der 50-Jährige psychisch krank ist. „Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten“, gestand sie in der ARD-Dokumentation „Boris Becker – Der Spieler“. „Er hat diese Borderline-Wut“. Menschen, die unter der Borderline-Erkrankung leiden, kämpfen oftmals mit heftigen Stimmungsschwankungen und impulsivem Verhalten.

Vor wenigen Tagen erst rastete der Tennis-Star aus, als er eine Bar in London verließ. An seiner Seite befand sich eine blonde Frau. Als ein Fan ihn filmte und um ein Autogramm bat, verlor Becker die Fassung und bedrohte ihn sogar. Es kam in der Vergangenheit schon häufiger vor, dass Boris sehr zornig wurde, wenn er sich angegriffen fühlte...